Signature d'une feuille de route de coopération entre l'Algérie et Sao Tomé-et-Principe

26 Août 2019

Alger, Algérie, 26 août (Infosplusgabon) - Une feuille de route comportant plusieurs domaines de coopération bilatérale entre l'Algérie et Sao Tomé-et-Principe a été signée dimanche à Alger par le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira de Barros Pinto, qui effectue une visite depuis samedi dans la capitale algérienne.

En vertu de ce document, une visite du ministre algérien des Affaires étrangères à Sao Tomé-et-Principe a été programmée avant la fin de l'année en cours en sus de l'échange des visites des hauts responsables des deux pays dans le but d'approfondir les concertations politiques et renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines.

La feuille de route stipule, en outre, la tenue de la 3ème session de la commission mixte de coopération entre les deux pays en 2020 et l'intensification des rencontres entre les hommes d'affaires des deux pays. Dans ce cadre, M. Boukadoum a indiqué que "cette feuille de route qui réaffirme la volonté commune des deux pays de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales dans tous les domaines est à même de renforcer le rôle et la place de l'Algérie au niveau continental".

Pour sa part, Mme Elsa Teixeira de Barros Pinto a déclaré que "la signature de ce document constitue "un nouveau départ" pour les relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de développement durable, de l'énergie, de l'éducation, de la formation et de la jeunesse".

Les deux parties ont également examiné les questions d'intérêt commun relatives notamment aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Elles ont réaffirmé la nécessité de poursuivre et d'intensifier la coordination et la concertation entre les deux Etats concernant ces questions, a indiqué la même source.

