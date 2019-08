Reprise progressive de l'alimentation électrique dans la région Est de la Libye

26 Août 2019

Tripoli, Libye, 26 août (Infosplusgabon) - La fourniture de l'électricité a repris progressivement dans la région Est de la Libye, au lendemain d'une méga panne généralisée ayant plongé cette partie de la Libye dans le noir total, a révélé lundi la Compagnie générale libyenne de l'électricité (GECOL), assurant que la coupure est provoquée par une rupture de la ligne de raccordement d'al-Guarech Gminis.

"L'électricité a commencé à retourner à Benghazi, après le raccordement progressif des lignes électriques", a précisé la GECOL dans un communiqué lundi.

Evoquant les raisons de cette panne généralisée sur la région de l'Est, la Compagnie libyenne d'électricité a confirmé qu'"il s’agissait d’une séparation dans les cercles d'al-Guarech-Gminis qui a entraîné l'arrêt d’unités de production et l’obscurité totale", ajoutant que "lors de la reconnexion des cercles mentionnés, il s'est avéré que l'un est affecté de dysfonctionnement".

Le communiqué a précisé que "l'électricité a été raccordée à travers les lignes non affectées et reconnectées avec certaines unités de production d'électricité au nord de Benghazi, et à partir de là, la reconnexion progressive des relais électriques déconnectés".

La Compagnie générale libyenne de l'électricité (GECOL) a annoncé dimanche soir l'obscurité totale dans la région Est à partir d'al-Guarceh à Tobrouk, à la suite de la séparation des lignes al-Guarech-Gminis et l'arrêt de la centrale d'électricité au nord de Benghazi.

La Libye est en proie à un déficit de production d'électricité estimé à 2.000 kilowatts en raison de la détérioration de l'infrastructure d'électricité provoquée par les affrontements armés et les attaques contre les centrales d'électricité.

Le départ des compagnies étrangères chargées de projets de la construction de centrales électriques en raison de l'insécurité, a contribué à aggraver la situation en Libye.

Ainsi, les délestages d'électricité sont fréquents et peuvent atteindre, en cette période estivale, des records de plus de 15 heures d'affilée.

Une situation qui pousse la majorité des Libyens à se rabattre sur les groupes électrogènes pour assurer leur besoin en électricité.

