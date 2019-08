Sahel : 18 à 32% du budget des pays est consacré à la sécurité (président G5 Sahel)

26 Août 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 26 août (Infosplusgabon) - Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs président en exercice du G5 Sahel, a déclaré dimanche que de nos jours 18 à 32% du budget des pays du Sahel est consacré à la sécurité, notamment à la lutte contre le terrorisme.

"Aujourd’hui, 18 à 32% du budget est consacré à la sécurité, donc aux dépens du développement et des services sociaux. Ce sont des préoccupations également très importantes. C’est pourquoi nous avons voulu, dans la même perspective qui a été développée, lancer un appel à un véritable partenariat international dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel", a déclaré M. Kaboré à la séance de travail entre le G7 et l'Afrique à Biarritz, en France.

Selon M. Kaboré dont les propos ont été rapportés lundi par la Présidence burkinabé, les priorités sont bien connues, et ce sont des priorités de sécurité, des préoccupations de développement. "Il s’agit également de faire face à une crise humanitaire qui est certaine, au regard du fait que tous ceux qui se sont déplacés ne peuvent pas produire au plan agricole, durant cette saison des pluies", a-t-il souligné.

Pour lui, au-delà du partenariat, au niveau des pays côtiers comme la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo, "nous avons un travail qui se fait, pour que ces pays participent à la sécurisation et à la lutte contre le terrorisme, et le 14 septembre prochain, nous allons avoir une réunion à Ouagadougou, de l’ensemble de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour discuter encore de cette question du terrorisme dans notre sous-région".

"Nous sommes cinq aujourd’hui, nous-nous battons contre le terrorisme avec l’appui d’un certain nombre de partenaires, mais c’est quelque chose qui est susceptible d’extension, parce que c’est comme un cancer qui se métastase, et forcement la métastase va nous créer des problèmes impossibles à résoudre", a dit M. Kaboré.

Il a souligné que les liens entre la sécurité et le développement sont des liens vraiment soudés, et pour lesquels "nous comptons sur le G7 pour que nous puissions avoir un partenariat plus solide".

"Nous avons, aussi bien en termes d’équipements que sur le plan économique, eu des annonces qui ont été faites au profit du G5 Sahel, et nous attendons que tout cela se mette en œuvre. C’est dire que nous soutenons les programmes et projets de partenariat. Maintenant, il faut que l’on puisse mettre un contenu précis à ce partenariat pour le rendre efficace", a-t-il précisé.

Le président burkinabé a rappelé que la situation sécuritaire au niveau du G5 Sahel, est préoccupante parce qu’elle a entraîné un certain nombre de conséquences : des attaques sur les casernes, beaucoup de victimes militaires et civils, des classes qui sont fermées par milliers dans la zone, avec l’incidence que de nombreux enfants n’iront pas à l’école, et les déplacements massifs des populations, tant de l’intérieur que des pays voisins.

"Nous considérons que la Libye est un sanctuaire d’incubation du terrorisme dans notre sous-région, et c’est ce qui élargit le combat sur l’Afrique de l’Ouest aujourd’hui, avec possibilité d’aller jusqu’à nos frontières côtières", a-t-il prévenu.

