Six pays dont les Etats-Unis ont discuté à Paris de la mise en œuvre du plan de sortie de crise en Libye

Tripoli, Libye, 26 août (Infosplusgabon) - Une réunion regroupant six pays: la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis et l'Egypte, s'est tenue dimanche à Paris, en France, pour discuter de la mise en œuvre du plan de sortie de crise de l'Emissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a indiqué une source diplomatique.

Paris a organisé une réunion internationale de six pays sur la Libye afin d'étudier et d'évaluer la sécurité et la situation financière en Libye, avec la participation du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU à Tripoli, Ghassan Salamé, a précisé un tweet de l'ambassade de France en Libye.

"La réunion a rassemblé la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis et l'Egypte, et a discuté du plan présenté par Salamé au Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa réunion du 29 juillet", a ajouté l'ambassade dans son tweet.

Fin juillet, l'Envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a présenté un plan de sortie de crise portant sur trois points, à savoir: une trêve humanitaire observée à l'occasion de l'Aïd al-Adha célébré le 11 août et deux réunions : l'une internationale regroupant les pays intéressés par les affaires libyennes et l'autre entre Libyens destinée à parachever le processus politique.

M. Salamé a multiplié ces derniers temps les déplacements et les contacts avec les dirigeants de plusieurs pays dans le monde pour mobiliser leur soutien en vue de la mise en œuvre de son plan de sortie de crise.

Après une rencontre avec la chancelière allemande, Angela Merkel, à Berlin, M. Salamé s'est rendu à Malte où il s'est entretenu avec les responsables au plus haut niveau de ce pays en vue de promouvoir le plan d'action pour trouver une sortie à la crise libyenne.

Des contacts avec les protagonistes de la crise ont été menés par la Représentante adjointe du Secrétaire général de l'ONU, Stéphanie Williams, pour discuter du plan de l'Envoyé de l'ONU et des moyens de tenir une rencontre en Libye.

Mi-juillet, les gouvernements d'Egypte, des Etats-Unis, de la France, des Emirats Arabes Unis, et du Royaume-Uni ont réitéré, "leurs profondes préoccupations devant les hostilités en cours à Tripoli", appelant "à une désescalade immédiate et à la cessation des combats en cours, ainsi qu'au retour rapide au processus politique sous médiation des Nations unies".

Ils ont exhorté dans un communiqué conjoint "à dynamiser la médiation des Nations unies, qui vise à promouvoir un gouvernement de transition représentant tous les Libyens, à préparer des élections législatives et présidentielle crédibles, à permettre une répartition équitable des ressources et à faire progresser la réunification de la Banque centrale de Libye et d'autres institutions souveraines libyennes".

