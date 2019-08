L'Est de la Libye plongé dans le noir suite à une panne d'une centrale électrique

26 Août 2019

Tripoli, Libye, 26 août (Infosplusgabon) - La Compagnie générale libyenne de l'électricité (GECOL) a annoncé dimanche que la région Est à partir d'al-Guarech à Benghazi jusqu'à Tobrouk a été plongée dans le noir total, en raison de la rupture des lignes d'al-Guarech Guminis et l'arrêt de la centrale électrique de l'Est de Benghazi.

Dans un communiqué, la GECOL a expliqué qu'elle œuvre à faire redémarrer la station au nord de Benghazi.

Confrontée à un déficit de production de 2.000 mégawatts, la Libye est en proie à de fréquents délestages d'électricité pouvant dépasser les 15 heures d'affilée et qui s'intensifient avec la période estivale où la consommation d'électricité atteint son apogée.

La région de l'Ouest de la Libye qui comprend la capitale, Tripoli, a été plongée dans le noir total suite à une méga panne électrique découlant du refus de certains villes de se soumettre au rationnement de l'énergie d'électricité.

Le même phénomène a affecté aussi la région du Sud du pays qui a connu des coupures généralisées d'électricité répétées ces dernières semaines.

L'insécurité dans laquelle est plongée la Libye depuis plus de 8 ans a favorisé la détérioration de l'infrastructure d'électricité en raison des combats et des attaques ciblant les centrales et les lignes de haute tension.

FIN/INFOSPLUSGABON/MMP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon