Soudan : 62 morts et des milliers de sans-abri après les pluies torrentielles et les inondations

26 Août 2019

Khartoum, Soudan, 26 août (Infosplusgabon) - Au moins 62 personnes ont perdu la vie, 98 autres blessées et 36.000 habitations rasées par les pluies intermittentes mais abondantes et les inondations dans le centre et le centre-est du Soudan.

Le ministère fédéral soudanais de la Santé a déclaré que des pluies torrentielles ayant provoqué des inondations avaient touché 17 Etats sur 18, faisant des ravages et marquant le point culminant de la saison des pluies dans la savane semi-désertique et pauvre du Centre, Centre-Ouest et de l’Ouest du Soudan. Plus de 36.000 têtes de bétail ont été également perdues.

Le sous-secrétaire du ministère fédéral de la Santé, Suleiman Abdul-Jabbar, a indiqué que bien que 17 Etats aient été touchés, la situation n'est pas encore catastrophique au regard des normes internationales et le gouvernement est en mesure de gérer la situation pour le moment.

Il a ajouté que les pluies et les inondations, dues en partie au débordement du Nil dans les villages adjacents, ont touché plus de 35.000 familles dans tout le pays.

«L’inondation du Nil et la propagation des vecteurs dans les zones touchées sont les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés, le niveau de l'eau augmentant presque quotidiennement »,a-t-il noté.

Les Etats les plus touchés sont ceux du Nil Blanc, au sud de Khartoum, de Sennar, au centre-sud de Khartoum, de Fashir, situé au Darfour, dans l’ouest du Soudan, ainsi que Wad-Ramli et Wawesi dans l’Etat de Khartoum et la région de Wad Mahi, dans l’Etat du Nil Bleu.

