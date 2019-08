Les efforts pour la reprise du processus de paix à la une des journaux libyens

25 Août 2019

Tripoli, Libye, 25 août (Infosplusgabon) - Les journaux libyens paraissant cette semaine se sont focalisés sur la poursuite des efforts visant la reprise du processus de paix dans le pays, notamment la volonté de la Russie, de la France et des Etats-Unis d'œuvrer pour une solution pacifique à la crise en Libye au moment où l'impasse domine sur le terrain militaire avec une situation figée en dépit des combats sans relâche à la périphérie de Tripoli.

La presse s'est également intéressée à la répercussion de la situation en Libye sur le déroulement des préparatifs de l'élection présidentielle anticipée pour mettre un terme à la crise libyenne.

Le journal al-Wassat a écrit que l'évocation d'une solution politique à la crise libyenne a repris de nouveau quelques jours après la fin de la trêve de l'Aïd, au niveau des parties internationales et régionales intéressées par les affaires libyennes, face à l'impasse persistante de la situation militaire aux confins sud de la capitale, entre les forces du commandement général de l'Armée nationale libyenne et les troupes sous tutelle du Gouvernement d'union nationale dont les affrontements armés sont entrés dans leur 140ème jour.

Dans un article intitulé "la Russie, la France et l'Amérique, poussent vers une rapide solution politique", al-Wassat a précisé que de nouveaux indicateurs "verbaux" ont commencé à être émis sur le processus politique, que ce soit au niveau des Nations unies ou des principaux acteurs régionaux sur la scène libyenne, ou des acteurs principaux, qui ont repris le discours sur l'opération militaire et l'exclusion de la solution militaire, individuellement et sans cadres clairs.

L'hebdomadaire paraissant au Caire, en Egypte, a précisé que l'Emissaire des Nations unies, Ghassan Salamé, a souligné la nécessité de reprendre les négociations et le processus politique entre les acteurs de la crise libyenne, estimant qu'une solution militaire à la crise est "coûteuse", dans une déclaration la plus audacieuse lors d'une conférence de presse tenue avec le ministre maltais des Affaires étrangères.

Il a ajouté, selon le journal, que les Nations unies "s'apprêtaient à revenir au processus de résolution de la crise libyenne", sans donner plus de détails.

Le journal a indiqué que parallèlement aux propos de M. Salamé, son adjointe, Stephanie Williams, s’est rendue dans la ville de Misrata et a rencontré le maire, les membres de la municipalité, des représentants de la société civile, des notables et chefs de tribus de la région, ainsi que des représentants de femmes et d’activistes.

Mme Williams a été informée des conditions de la ville de Misrata pour la réconciliation, y compris l'exclusion d'une solution militaire de tout dialogue futur, et a souligné "l'importance de lutter contre les ingérences extérieures" et "la nécessité de continuer à mettre en œuvre des arrangements de sécurité et des réformes économiques, favorisant la possibilité d'établir un Etat civil et une plus grande opportunité de rassemblement pour la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser des élections sur la base d'une règle constitutionnelle".

Citant des sources proches de la Mission de l'ONU, le journal Al-Wasat a indiqué que la mission a souligné lors de ses réunions avec les parties libyennes à la crise que la solution de la crise restait toujours entre les mains des Libyens, ce qui signifie que les principaux acteurs sur la scène libyenne devraient être impliqués dans un processus politique fortement encouragé pour la résoudre.

Au niveau international, le journal a indiqué que, selon les analystes, Washington mise sur un rôle plus important dans l’accélération de la solution politique, en particulier après l’entrée en fonction du nouvel ambassadeur américain Richard Norland, qui a souligné lors d’une conversation téléphonique avec le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, qu’il n’existait pas de solution militaire à la crise libyenne et la seule issue réside dans le retour à la voie politique.

Il a souligné "le souci de Washington de parvenir à la stabilité en Libye et de mettre fin aux souffrances de son peuple, et elle fera tout son possible pour y parvenir", a rapporté le journal.

S'intéressant aux prisonniers faits durant les affrontements armés près de Tripoli depuis le 4 avril, le journal Afrigatenews, s'est fait l'écho d'un communiqué du Comité national des droits de l'homme en Libye, une ONG libyenne de défense des droits de l'homme qui s'est déclaré gravement préoccupé par l'ambiguïté du sort des prisonniers de guerre, le manque de divulgation du sort des personnes disparues des deux côtés des camps du conflit armé.

Le manque d'accès aux prisonniers par leurs familles, ainsi que l'absence de divulgation du nombre et des noms des prisonniers, des lieux et des conditions de détention, dans les centres de prison placés sous l'autorité des deux parties au conflit armé à Tripoli et à Benghazi, représente une inquiétude pour l'ONG.

Le Comité a également exprimé sa condamnation et son mécontentement face au manque de coopération avec les organisations locales et internationales en ce qui concerne les visites d'inspection périodiques visant à examiner les conditions et les lieux de détention des prisonniers de guerre, ainsi que la coopération dans les arrangements en matière d'échange de prisonniers et de détenus, en tant que base essentielle, selon le journal.

Le journal électronique libyen en langue arabe, Afrigatenews, a souligné citant le communiqué la nécessité de l'instauration de la confiance entre les parties au conflit, étant donné que ce comportement constitue un cas de non-respect des règles et dispositions du droit international humanitaire et des Conventions de Genève sur les prisonniers de guerre et les conflits armés.

Il a noté que le Comité des droits de l'homme suit avec une vive inquiétude les informations selon lesquelles des exécutions extrajudiciaires ont eu lieu ainsi que de la torture et la violation de la dignité personnelle de certains prisonniers et détenus en violation de la Troisième Convention de Genève.

Pour sa part, le journal al-Wassat a indiqué que le dossier libyen s’est imposé en raison de la forte polarisation en Tunisie, après que les principaux candidats à l’élection présidentielle programmée pour le mois prochain, se sont penchés sur la manière de traiter le lourd héritage diplomatique de l’ancien président Beji Caïed Essebsi, ce qui menace de rompre la position de neutralité observée par ce pays voisin dans le conflit en Libye.

Les aspirants à la présidence tunisienne ont placé la solution de la crise libyenne au centre de leurs programmes électoraux, a ajouté le journal, précisant que plusieurs d'entre eux ont montré qu'ils s'éloignaient du choix de M. Essebsi de poursuivre l'approche diplomatique du défunt président Habib Bourguiba face aux diverses crises et de maintenir la Tunisie sur la voie de la neutralité.

Le journal a rappelé que M. Essebsi a fait pression en faveur du dialogue et du règlement politique en Libye en lançant une initiative présidentielle en faveur d'un dialogue tripartite avec l'Algérie et l'Egypte, puis en prenant parti pour la légitimité des Nations unies en soutenant l'Envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, faisant que la Tunisie jouit de la confiance de toutes les parties libyennes et sert de refuge pour l'arbitrage et la gestion des différends entre Libyens sur son territoire.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon