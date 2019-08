Le président nigérian Buhari se rend au sommet de la TICAD 7

25 Août 2019

Abuja, Nigeria, 25 août (Infosplusgabon) - Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a quitté dimanche Abuja pour se rendre au Japon où il prendra part à la Septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7) qui se tiendra à partir de mercredi à Yokohama.

Le président Buhari participera pour la deuxième fois à cet événement après avoir pris part à la TICAD 6 à Nairobi (Kenya) en août 2016.

Placée sous le thème «L’Afrique et Yokohama, une passion commune pour l’avenir», la séance d’ouverture sera animée par le Premier ministre japonais et hôte de la conférence, Shinzo Abe.

Selon le porte-parole de la Présidence, Femi Adesina, le président Buhari prononcera la déclaration du Nigéria lors de la séance plénière au cours de laquelle il évaluera les relations entre le Nigéria et le Japon et les conclusions de la TICAD 6.

Outre une réunion bilatérale avec le Premier ministre Abe, le président nigérian assistera à des événements parallèlement à la conférence et rencontrera les dirigeants de certaines sociétés japonaises ayant d’importants investissements au Nigéria.

Fondée en 1993, la TICAD, désormais triennale et organisée alternativement au Japon et en Afrique, est, selon les organisateurs, la plus grande conférence internationale organisée au Japon.

Elle offre un forum ouvert qui génère des discussions innovantes sur le développement de l'Afrique.

Les participants proviennent non seulement des pays africains, mais aussi des organisations internationales, des entreprises privées et des Organisations de la Société civile impliquées dans le développement.

La TICAD 7 devrait se concentrer sur la transformation économique de l’Afrique et l’amélioration de l’environnement des entreprises et des institutions, grâce à l’investissement privé et à l’innovation; la promotion d'une société africaine résiliente et durable pour la sécurité humaine; la paix et la stabilité à l’appui des efforts pro-actifs déployés par l’Afrique.

Le porte-parole du président a déclaré que le Nigéria avait énormément progressé depuis sa participation à la TICAD 6 au plus haut niveau, événement au cours duquel le Japon s'était engagé à investir 30 milliards de dollars américains pour l'avenir de l'Afrique; 10 milliards de dollars dans les infrastructures et 500 millions de dollars pour la formation professionnelle de 50.000 Africains.

Depuis la Conférence de Nairobi, les entreprises japonaises et le gouvernement japonais ont été très actifs pour soutenir l’agriculture, les soins de santé, l’électricité et la promotion de la jeunesse au Nigéria.

Le président Buhari et sa délégation devraient plaider en faveur d'une assistance plus large du Japon dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, du développement des ressources humaines, de l'éducation, de l'agriculture, de l'énergie, de la santé et de la réduction des risques de catastrophe, entre autres.

Le président est attendu au Nigeria le 31 août.

La visite du président Buhari au Japon a été éclipsée par les appels d’un dirigeant sécessionniste du groupe ethnique Igbo du Sud-Est du Nigéria à ses membres du monde entier de converger vers le Japon, afin "d’arrêter ou de déshonorer" le président Buhari pendant son séjour.

Le chef du mouvement des peuples indépendants du Biafra (IPOB), Nnamdi Kanu, a déclaré que le président Buhari "doit être arrêté et remis aux autorités japonaises" pour répondre de "ses meurtres de masse et crimes contre l'humanité au Nigeria entre 2015 et 2019".

Dans un communiqué publié dimanche, le dirigeant pro-Biafra a exhorté ses membres à se mobiliser et à veiller à ce qu'ils arrêtent le président Buhari, affirmant qu'ils étaient prêts à subir les conséquences juridiques de cette action.

