Le président Ramaphosa participe au sommet du G7 en France

25 Août 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 25 août (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est arrivé dimanche à Biarritz, en France, pour le Sommet du G7, où il aura pour objectif de présenter son pays comme une destination pour les investissements et un partenaire commercial attrayant.

M. Ramaphosa est accompagné du ministre des Relations internationales et de la Coopération, Dr Naledi Pandor et de la ministre des Communications et des Technologies numériques, Stella Ndabeni-Abrahams.

"Cette visite de travail fournira également une plate-forme au président Ramaphosa et aux membres du Cabinet pour inviter les partenaires mondiaux à expérimenter l'Afrique du Sud en tant que destination pour les investissements et comme partenaire commercial. Elle permettra aussi de participer aux efforts du pays visant à assurer une croissance économique plus rapide, durable et inclusive et à lutter contre le chômage ", a déclaré le bureau du président de la République dans un communiqué.

En 2018, l'Afrique du Sud avait été invitée à participer au sommet du G7 au Canada après sept ans d'absence. L’événement de cette année est axé sur l’élimination des inégalités sociales, économiques et environnementales.

Il est structuré en trois plates-formes: le G7 et le partenariat avec l'Afrique (Afrique du Sud, Rwanda, Egypte, Burkina Faso, Sénégal et le président de la Commission de l'Union africaine); G7 et quatre partenaires de Biarritz (Afrique du Sud, Inde, Australie et Chili) et G7 et tous les partenaires.

Après le sommet, la délégation de M. Ramaphosa se rendra au Japon pour participer à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, qui se tiendra de mercredi à vendredi.

La conférence mettra l'accent sur la science, la technologie et l'innovation, le développement des ressources humaines et l'éducation, l'économie des océans, le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe, ainsi que l'agriculture.

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, participera également à la conférence.

