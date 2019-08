Génération Foot (Sénégal) passe au deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions

25 Août 2019

Thiès, Sénégal, 25 août (Infosplusgabon) - Génération Foot, championne du Sénégal en titre, a assuré sa présence au deuxième tour de la Ligue africaine des champions. L’équipe de Déni Birame Ndao dans la banlieue de Rufisque, à une trentaine de kilomètres de Dakar, s’est nettement imposée (3 – 0) samedi au stade Lat-Dior de Thiès, en match retour du premier tour préliminaire de la reine des compétitions africaines des clubs, face aux champions du Liberia, les LPRC Oilers.

Battus (0 – 1) deux semaines plus tôt à Monrovia, la capitale du Liberia, les « Grenats » ont refait leur retard dès la 16ème mn par Limamoulaye Guèye avant qu’en seconde période Chérif Bayo (57ème mn) puis Youssou Diagne (88ème mn) confirment la très nette domination des hommes du coach Djiby Fall.

L’addition aurait même été bien plus corsée si Jean L. Barthélémy Faye et ses partenaires avaient marqué la moitié des occasions de but qu’ils se sont créées.

Au prochain tour, Génération Foot aura un client bien plus sérieux que les LPRC Oilers puisqu’elle sera opposée aux géants égyptiens du Zamalek du Caire.

