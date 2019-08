L'Étoile du Sahel se qualifie au prochain tour de la Ligue d'Afrique des champions

25 Août 2019

Tunis, Tunisie, 25 août (Infosplusgabon) - L’Etoile sportive du Sahel de Tunisie s’est qualifiée pour le prochain tour de la Ligue des champions d’Afrique de football après avoir étrillé le club guinéen de Hafia Football Club de Conakry (7-1) samedi lors d'un match joué au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir, pour le compte du tour préliminaire retour de la compétition.

L'attaquant algérien Karim Laribi a inscrit un quadruplé (47, 51, 55 et 86), alors que Mortadha Ben Wannes (38-SP) et Firas Belarbi (51-SP et 62) ont été les autres buteurs de la formation tunisienne. L’unique réalisation des visiteurs était l’œuvre de Jean Mousté (53).

Au match aller disputé le dimanche 11 août au stade du 28 septembre de Conakry, l’ES Sahel s’était inclinée face au Hafia Football Club de Conakry (1-2), rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon