Une étudiante en comptabilité et contrôle audit sacrée Miss Togo 2019

25 Août 2019

Lomé, Togo, 25 août (Infosplusgabon) - Mlle Aïda Yombo, étudiante en Comptabilité et contrôle audit, portera désormais la couronne de la plus belle fille du Togo suite à l’élection de la Miss Togo édition 2019, lors d’une grande soirée organisée au Palais des Congrès de Lomé dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on constaté sur place.

Numéro 20 et dernière sur la liste des candidates, elle a eu le choix du jury qui l’a élue Miss Togo 2019, ambassadrice de la beauté togolaise pour une durée d’un an. Elle succède à Mlle Ichabatou Gnonbo-Tchoro en fin de mandat.

La nouvelle Miss Togo, élue après des épreuves, notamment le défilé en maillot de bain, en tenue de soirée, de danse traditionnelle, et de question-réponses, la plus éprouvée et déterminante dans le choix de la plus belle fille du Togo qui devrait être non seulement belle mais aussi intelligente et posséder une bonne culture générale.

Aïda Yombo, âgée de 19 ans avec une taille de 1,71m, avait été, lors des préliminaires, élue Miss régionale de Kara, au nord du pays.

Pour cette 25ème édition de cet événement devenu une véritable tradition après la toute première en 1995, très critiquée, on a enregistré la présence de Miss Burkina Faso, Miss Côte d’Ivoire et Miss Ghana.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon