Message du présideni malien IBK à son homologue sénégalais suite au décès de Amath Dansokho

25 Août 2019

Bamako, Mali, 25 août (Infosplusgabon) - "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de l'ancien ministre sénégalais Amath Dansokho, responsable de la coalition au pouvoir, survenu le vendredi 23 août 2019", a écrit, samedi, le président malien Ibrahim Boubacar Kéita, dans un message adressé à son homologue sénégalais Macki Sall.

"La disparition du ministre Amath Dansokho, patriote et figure majeure de la vie politique sénégalaise depuis plus de 60 ans, est une perte énorme pour le peuple sénégalais et pour l’Afrique", a ajouté le président malien pour qui l’homme aura marqué la vie politique et sociale du Sénégal par son sens élevé du devoir ainsi que son combat pour la démocratie et les libertés fondamentales.

IBK a exprimé, au gouvernement et au peuple sénégalais, ainsi qu’à la famille de l’illustre disparu durement éprouvée, ses condoléances les plus attristées ainsi que celles de son peuple.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon