Tunisie : Vive polémique suite à l’arrestation d’un candidat à l’élection présidentielle

Tunis, Tunisie, 24 août (Infosplusgabon) - L’arrestation vendredi d’un des principaux candidats à l’élection présidentielle suscite une vive polémique en Tunisie et a instauré un climat tendu sur la scène politique à 10 jours du début de la campagne électorale du scrutin prévu le 15 septembre prochain.

Dans un communiqué, le parquet près la Cour d’appel de Tunis avance que le mandat de dépôt émis contre le candidat et homme d’affaires, Nabil Karoui, et son frère, Ghazi, poursuivis pour blanchiment d’argent et évasion fiscale, est "conforme à l’article 117 du Code de procédure pénale qui autorise la chambre d’accusation à prendre une telle mesure contre tout prévenu".

La chambre d’accusation a dans le même temps, rejeté la demande de la défense des prévenus de lever l’interdiction de voyage et le gel de leurs avoirs pris précédemment par le pôle judiciaire financier à l’encontre des frères Karoui.

Le communiqué met en garde contre l’implication des instances judiciaires dans les tiraillements politiques.

De leur côté, les partisans de Nabil Karoui font valoir que l’arrestation de leur dirigeant entre dans le cadre d’un "règlement de comptes politiques" visant à éliminer le candidat le mieux placé dans les sondages.

Lors d’une conférence de presse tenue samedi, Iyadh Elloumi, un membre du bureau politique du parti "Au coeur de la Tunisie" que préside Nabil Karoui, a avancé que ce dernier est "un prisonnier politique". Il a estimé que son arrestation tend à "brouiller le climat des élections".

Iyadh Elloumi a ouvertement accusé le premier ministre, Youssef Chahed, et ses proches, "d’avoir fomenté ce coup".

"C’est la bande de Youssef Chahed qui veut se saisir de la Tunisie et du pouvoir après avoir ruiné le pays", a-t-il dit..

Il a déclaré que son parti est actuellement "préoccupé" quant à l’intégrité physique de Nabil Karoui, appelant le président de la République (par intérim, Mohamed Ennaceur) à "faire cesser cette mascarade" et à libérer immédiatement le candidat incarcéré à la prison civile de Tunis.

Dans un communiqué, le parti "Au coeur de la Tunisie" a dénoncé l’arrestation de Nabil Karoui, la qualifiant de "pratique non démocratique", voire "fasciste" qui rappelle celle qui était en vigueur sous le régime de l’ancien président, Zine El Abidine Ben Ali.

Le chef du collectif de défense de Nabil Karoui, Kamel Ben Messaoud, a annoncé qu’il s’apprête à déposer un recours auprès de la Cour de cassation contre la décision de la chambre d’accusation qu’il considère nulle et non avenue. Selon lui, celle-ci "n'est pas pleinement compétente et a dépassé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de procédure pénale".

Parallèlement, le ministre de la Justice, Mohamed Karim Jammoussi, a autorisé l’inspection générale du département à mener des enquêtes sur les circonstances de l’émission des mandats de dépôt à l’encontre des frères Karoui.

Selon une source judiciaire citée par la radio Mosaïque, l’enquête vise à vérifier le bon déroulement des procédures judiciaires suivies dans cette affaire.

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a, dans un communiqué publié samedi, appelé le procureur général de la Cour d’appel de Tunis, à éclairer l’opinion publique sur le déroulement de la procédure et ses développements les plus récents et de ne pas se contenter de brèves déclarations.

L’AMT a par ailleurs insisté sur la nécessité de l’éloignement du pouvoir judiciaire de tout tiraillement politique, soulignant le rôle fondamental de ce dernier dans le respect des droits et des libertés de chaque citoyen.

Quant au président de l’Instance supérieure sndépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, il a déclaré que Nabil Karoui est toujours candidat à la présidentielle, tant qu’aucune condamnation n’a encore été prononcée contre lui.

Un autre membre de l’ISIE, Mohamed Tlili Mansrin, a estimé que le mandat de dépôt et l’arrestation de Nabil Karoui n’ont, en principe, aucune répercussion sur sa candidature, vu que son affaire est en instruction et qu’il n’a pas été jugé coupable.

Pour sa part, le président du mouvement islamiste "Ennahdha", Rached Ghannouchi, est revenu sur l’arrestation M. Nabil Karoui, indiquant que son parti veille au respect de la démocratie et à l’indépendance de la justice.

M. Ghannouchi, qui s’exprimait dans un entretien accordé aux médias, a ajouté qu’il attend la décision de la justice quant à l’arrestation du président du parti "Au cœur de la Tunisie".

"Nous ne sommes pas ravis de cette arrestation, ni de la perturbation des activités de n’importe quel parti ou dirigeant politique… Nous sommes face à une période judiciaire et à une autre politique. Nous craignons toute immixtion des considérations politiques dans les procédures judiciaires", a-t-il déclaré à la presse, en marge d’un meeting populaire tenu vendredi.

