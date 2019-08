Le Service des douanes du Nigeria ferme la frontière de Sèmè pour "lutter contre la criminalité transfrontalière"

24 Août 2019

Abuja, Nigeria, 24 août (Infosplusgabon) - Le Service des douanes nigérian (NCS) a nié samedi toute fermeture officielle de la frontière de Sèmè-Kraké avec le Bénin, expliquant qu'il s'agissait d'un exercice de sécurité commun visant à lutter contre la criminalité transfrontalière.

M. Joseph Attah, responsable des relations publiques des douanes, a déclaré que l'exercice conjoint de sécurité avait simplement pour but de répondre à la criminalité transfrontalière et autres délits, invitant le public et les voyageurs qui utilisent ce trajet à poursuivre leurs activités sans crainte.

Selon certaines sources, l'exercice conjoint de sécurité baptisé "Exercise Swift Response" (Exercice de réponse rapide), est une force opérationnelle conjointe aux frontières composée de membres du Service des douanes nigérian (NCS), du Service de l'immigration nigérian (NIS), des trois branches des Forces armées et de la Police nationale du Nigeria (NPF).

Il est coordonné par l'Office of the National Security Adviser (ONSA).

Le principal point de passage frontalier du Nigeria avec le Bénin, le poste frontalier de Sèmè, qui est le point de passage terrestre le plus fréquenté du Nigeria et le principal couloir commercial d'Afrique de l'Ouest, a été fermé sans préavis mardi après que des camions de produits médicaux interdits, de tramadol et de codéine, ont été interceptés à Lagos le 16 août.

Avec la fermeture, les Nigérians du côté béninois de la frontière, ainsi que leurs marchandises et les commerçants béninois qui étaient entrés au Nigéria pour fournir des marchandises à Lagos étaient tous bloqués, car l'armée, qui est l'organisme responsable de l'opération, ne permettait à personne, ni aux marchandises, d'entrer ou de sortir du Nigéria.

Expliquant que les agences de sécurité nigérianes se sont réunies pour former un lien et déployer une stratégie de réponse commune pour faire face à l'insécurité dans la région. Le porte-parole des services douaniers du Nigeria a déclaré que "ceux qui ont des engagements légitimes ne devraient avoir peur de rien ".

Selon M. Attah, "notre attention a été attirée sur ce qui s'est passé à la frontière de Sèmè mercredi à cause d'une idée fausse, mais elle a été immédiatement résolue. Quiconque possède un document valide est libre d'entrer, mais ceux qui n'ont pas de documents légitimes ne seront pas admis dans notre pays. Le premier démarrage de l'exercice conjoint de sécurité a commencé mardi. Pour que les gens voient des agents de sécurité accrus à la frontière, il est normal qu'il puisse y avoir une idée fausse."

Décrivant l'exercice conjoint comme étant "opportun", M. Attah a déclaré que cela était dû à des problèmes de sécurité tels que le terrorisme, l'importation d'armes illégales et l'augmentation de la migration illégale, ajoutant que les agents de sécurité étaient déterminés et bien décidés à relever les défis en termes de sécurité aux environs des zones frontalières.

