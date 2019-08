Programa da 2ª Jornada do campeonato nacional de futebol do Mali

24 Août 2019

Bamako, Mali, 24 ago (Infosplusgabon) – A segunda jornada do campeonato nacional de futebol da Primeira Divisão do Mali arranca esta sexta-feira, em Bamako e no interior do país, segundo um programa estabelecido pela Federação Maliana de Futebol (FEMAFOOT):

Sexta-feira, 23 de agosto

Estádio Kassé Keita (Gao)

14h30mn : Sonni AC - AS Réal

Stade Modibo Keita

16h00 : ASB - Avenir AC

18h00 : ASOM - USFAS

Sábado, 24 de agosto

Estádio 26 de Março de Bamako

16h00 : AS Black Star - COB

18h00 : Onze Créateurs - US Bougouni

Domingo, 25 de agosto

Estádio Vincent Traoré de Kati

15h45 : Mamahira - AS Police

Stade Mamadou Diarra H(koulikoro)

15h45 : CS Duguwolofila - AS Bakaridjan

Estádio Barema Bocoum(Mopti)

15h45 : AS Sabana - USC Kita

Estádio Modibo Keitade Bamako

16h00 : Djoliba AC - AS Nianan

18h00 : LCBA - AS Performance

Quarta-feira, 28 de agosto

Estádio, Modibo Keita

16h00 : Stade malien de Bamako - Yeelen.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON2019

