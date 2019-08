L’Etat gabonais signe deux contrats d’exploration et de partage de production avec Petronas

24 Août 2019

Libreville, Gabon, 24 août (Infosplusgabon) - Le ministère du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures a annoncé la signature à Libreville, de deux contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) avec le groupe pétrolier malaisien, Petronas représenté par son directeur stratégique et commercial, Azman Aziz.

Les deux blocs pétroliers attribués à Petronas ont pour noms Hytou et Meboun et sont situés en mer au large de Mayumba, dans le Sud-Ouest du pays.

Rappelons que cette signature de contrats intervient peu après la promulgation du nouveau code des hydrocarbures qualifié d’attrayant par le nouveau ministre gabonais du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, Noël Mboumba.

« Le Gabon s’inscrit dans une démarche d’expansion de son secteur pétrolier aussi bien en offshore qu’en onshore », a-t-il commenté.

Petronas, arrivé au Gabon en 2014, envisage de produire 200 000 barils de pétrole brut par jour et deviendra ainsi, le premier acteur en matière d’exploration en mer profonde et très profonde au Gabon, souligne-t-on.

