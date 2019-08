Le champ gazier Nawara en Tunisie entre en exploitation ce vendredi

Écrit par Antoine Lawson | 24 Août 2019

Tunis, Tunisie,24 août (Infosplusgabon) - Le champ du gaz naturel Nawara, situé au sud de la Tunisie, est entré ce vendredi dans la phase d'exploitation afin de contribuer au renforcement de la production tunisienne en gaz à hauteur de 50%, a-t-on appris de source informée.

La mise en activité du champ a été effectuée par le Premier ministre délégué, Kamel Morjan.

Son exploitation permettra de diminuer les importations du gaz de 30%, selon les données des services du Premier ministre publiée dans sa page officielle des réseaux sociaux. Le coût total de ce projet supporté conjointement par la société tunisienne des activités pétrolières et la société pétrolière autrichienne est estimé à 1,105 milliard de dollars, signale-t-on.

La production du champ atteindra 70% de sa capacité en novembre 2019, ont indiqué des chiffres du ministère tunisien de l'Industrie et des Petites et Moyennes entreprises.

Les réserves de la Tunisie en gaz naturel sont estimées, en 2011, à 2 trillions M3, dont 116 millions M3 ont été consommées. Les champs gaziers Miscar et Sadrebul, dans le golfe de Gabés, constituent les principales zones de production de gaz naturel en Tunisie. Ils ont été découverts en 1975 et leur exploitation a débuté respectivement en 2006 et 2009.

La Tunisie dispose de quatre autres champs gaziers exploités par la Compagnie tunisienne de l'électricité et du gaz. La production locale en gaz ne couvre que 50% des besoins en consommation du pays en prenant en compte la part de la Tunisie des pipelines du gaz algérien qui passent dans le pays vers l'Italie. Les 50% qui restent sont importés.

FIN/INFOSPLUSGABON/IRT/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon