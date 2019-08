Zimbabwe : Harare va construire des forages comme source secondaire d'eau potable en raison de pénuries

24 Août 2019

Harare, Zimbabwe, 24 août (Infosplusgabon) - Le conseil municipal de la ville de Harare (HCC) s'apprête à construire davantage de forages dans la capitale zimbabwéenne afin d'offrir aux résidents d'autres sources d'eau potable en raison de graves pénuries.

Selon Hosiah Chisango, employé du conseil municipal d’Harare, les habitants de Harare doivent s’attendre à davantage de forages dans leur région pendant que le conseil municipal et le gouvernement travaillent sur une solution d’approvisionnement à long terme en eau potable.

Cette situation découle du fait que les deux millions d'habitants de la capitale ne reçoivent pas suffisamment d'eau, car la sécheresse actuelle a fait baisser le niveau de l'eau dans les barrages et les lacs qui fournissent de l'eau potable.

«Les habitants de Budiriro, Mabvuku, Tafara, Glen View et Mbare devraient s’attendre à ce que le DDF arrive dans leurs localités au cours des deux ou trois prochaines semaines. Nous allons également vérifier la qualité de l'eau issue de ces forages », a déclaré, vendredi, Chisango lors du Salon annuel de l'agriculture.

Le gouvernement a chargé le Fonds de développement des districts (DDF) d'aider à l’installation des forages pendant que le Conseil municipal de Harare et le gouvernement cherchent une solution durable, a-t-il ajouté.

Le DDF est un programme financé par le gouvernement qui soutient les districts du pays.

"Ce n'est qu'une mesure à court terme et nous recherchons des plans à long terme qui incluent la construction de nouvelles sources d'eau", a déclaré Chisango.

Il a imploré les habitants de prendre soin des forages.

Le HCC fait pression pour que la situation de l’eau dans la ville soit déclarée catastrophe nationale.

Le Conseil municipal a récemment mis en place un comité composé de quatre membres pour faire participer le gouvernement au règlement de la situation.

La ville fournit également de l'eau aux villes satellites (proches de la capitale) telles que Norton, Ruwa, Epworth et Chitungwiza.

Outre la sécheresse, le HCC attribue les pénuries d’eau à la croissance de la population, car de nombreuses personnes originaires de tout le pays se rendent dans la capitale à la recherche de meilleures perspectives économiques.

«La plupart des localités du pays sont confrontées à des problèmes de fiabilité de l'approvisionnement en eau et d'assainissement en raison de la sécheresse, aggravés par l'insuffisance des infrastructures de stockage et de transmission de l'eau à Harare et ses environs, Gweru et Mvurwi font partie des zones les plus touchées », a déclaré le ministre des Finances, Mthuli Ncube.

"Par le biais du budget, le gouvernement intensifie ses interventions dans le secteur en s'attaquant aux déficiences identifiées dans les infrastructures d'approvisionnement en eau existantes et en élargissant la disponibilité des sources d'approvisionnement en eau grâce à la construction de nouveaux barrages et de nouveaux forages".

Le gouvernement a réservé 382,1 millions de dollars zimbabwéens (36,39 millions de dollars US) à des projets de développement pour l’alimentation en eau et l’assainissement pour cette année.

Par ailleurs, les partenaires au développement ont mis à la disposition du gouvernement zimbabwéen 16 millions de dollars US pour les secteurs de l’eau et de l’assainissement.

