Signature de deux conventions pour le développement de la pêche entre le Gabon et le Japon

Libreville, Gabon, 24 août (Infosplusgabon) - Le Gabon et le Japon ont récemment signé deux conventions pour un projet de construction d’un espace de vente de poisson et un autre consacré au développement de l’aquaculture au Gabon a-t-on appris auprès du ministère de la Pêche.

C’est le Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (Capal) qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence de Masaaki Sato, ambassadeur du Japon et du ministre gabonais de la Pêche, Biendi Maganga Moussavou.

Le Japon qui souhaite améliorer la sécurité alimentaire au Gabon à travers le renforcement du secteur de la pêche apportera un financement de 47 millions de F CFA et 53,9 millions de F CFA pour renforcer les capacités technico-economiques des acteurs du secteur aquacole.

Selon M. Maganga Moussavou, « la pêche jusqu’à présent, n’a pas été comptabilisée comme un secteur qui contribue considérablement au produit intérieur brut. Mais nous sommes convaincus qu’avec la pêche, notre produit intérieur brut (Pib) peut atteindre les 10% (…) ».

Le Gabon importe des produits de la mer pour une valeur annuelle moyenne de 15,5 milliards de FCFA, bien supérieurs à ses exportations d’environ 10 milliards de FCFA par an. La pêche artisanale est principalement développée et l’Etat a du mal à contrôler les captures et à réguler l’activité des pêcheurs industriels présents dans ses eaux territoriales. De sources gouvernementales, la contribution de la pêche à l’économie du pays a été de 1,2% du PIB en 2009.

Le programme de restructuration de la pêche et du développement de l’aquaculture permettra de doubler d’ici à 2025, le niveau de production de la filière par rapport à 2009, souligne-t-on.

