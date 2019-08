Guinée : Pouvoir et opposition se regardent en chiens de faïence

23 Août 2019

Conakry, Guinée, 23 août (Infosplusgabon) - Le leader du Bloc libéral (Bl-opposition), le Dr. Faya Millimouno, a indiqué, vendredi, ne pas avoir de préjugés, ni de soupçons sur l’opérateur local, choisi par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour procéder à la révision du fichier électoral en Guinée.

Elargi récemment de prison avec le bénéfice d’une liberté provisoire, consécutive à une plainte pour diffamation du ministre de la Justice, Mamadou Lamine Fofana, le leader du Bl ne fait pas, contrairement à plusieurs partis d’opposition, de la fixation sur le choix de l’opérateur technique.

Il assure que l’opérateur ne constitue pas un gros problème, et préfère se pencher sur sa compétence, son expérience et sa rigueur dans la perspective de procéder à la révision du fichier électoral.

La mise à niveau du fichier électoral a été recommandée à l'issue des travaux par des experts indépendants de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Toutefois, le choix de l’opérateur continue de provoquer des dissensions au sein de la classe politique où des partis d’opposition assurent qu’il n’y aura pas d’élections si le maintien d’un opérateur technique local se confirme.

Dans une récente intervention, le président de la CENI, Me Salif Kébé, a dit que le choix sur place d’un opérateur technique est une des solutions les plus simples parce qu’elle coûtera moins cher et aussi celui-ci recrutera du personnel sur place qu’il va former avant de le déployer.

«La loi nous confère la prérogative de pouvoir faire ce travail», dit-on à la CENI, déterminée, en dépit des divergences de vues, à organiser les élections législatives avant la fin de l’année.

Une déclaration qui est considérée par plusieurs partis d’opposition comme une obsession et un stratagème en vue de préparer « des fraudes à grande échelle ».

Le principal parti de l’opposition, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de l’ancien Premier ministre, Mamadou Cellou Dalein Diallo, balaie d’un revers de main les arguments servis par la CENI qu’il accuse d’être de connivence avec le pouvoir pour organiser « des mascarades électorales ».

L’UFDG, qui plaide davantage pour le choix d’un opérateur international qui, selon elle, sera « au-dessus de tout soupçon», exhorte l’opposition à faire bloc pour récuser le choix de la CENI.

Son député, Ben Youssouf Kéïta, conseiller politique du leader du parti, profère des menaces, arguant qu’il n’y aura pas de révision du fichier avec un opérateur local qui, selon lui, travaillera pour le pouvoir.

Ces dénonciations sont rejetées par les Nouvelles forces démocratiques (NFD), nouvel allié du pouvoir depuis son entrée, il y a quelques mois, au gouvernement.

Selon Maka Baldé, vice-président des NFD, l'opposition est très incohérente dans ses observations parce que, dit-il, c’est elle qui a dénoncé l’actuel fichier électoral.

Il propose de confier l’organisation des élections au ministère de l’Administration du territoire qui, à son avis, pourra les organiser dans la transparence.

«Le problème de la CENI est technique et non politique. Nos adversaires envoient à la CENI des représentants qui ignorent totalement le fonctionnement de l’institution en charge des élections », a-t-il conclu.

On rappelle que la CENI est composée des représentants du pouvoir, de l'opposition, de la société civile et de l'administration.

