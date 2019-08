La Fondation Franz Weber dénonce la position de l'UE à la 18ème CITES sur la protection des éléphants en Afrique

23 Août 2019

Abidjan, Côte d’Ivoire,23 août (Infosplusgabon) - La Fondation Franz Weber (FFW), membre observateur à la 18ème Conférence des parties de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui se tient à Genève, en Suisse, a dénoncé, vendredi, le vote des pays de l'Union européenne (UE) qui ne favorise pas une protection pleine et entière des éléphants d'Afrique.

La FFW a relevé, dans un communiqué, que ce vote a laissé un arrière-goût amer, même si la proposition de réouverture du commerce international d'Ivoires a été rejetée à une écrasante majorité. Pour la FFW, ce vote a été déterminant dans la non prise de mesures appropriées pour une protection plus contraignante des éléphants d'Afrique.

Elle a battu en brèche l'argument de vote de l'UE indiquant que la majorité des pays n'était pas en faveur de mesures de protection plus contraignantes, en opposant que les 32 pays africains sous l'égide de l'African Elephant Coalition (AEC) qui ont soumis la proposition de classer tous les éléphants d'Afrique sous le chapitre de l'Annexe 1 de la CITES interdisant le commerce international d'Ivoires, représentent 70% des pays.

En outre, la FFW a déploré la partialité du président de la Commission au cours des discussions, notamment dans la distribution du temps de parole. La FFW a assuré qu'elle suivra les derniers débats de la 18ème CITES jusqu'à la clôture le 28 août. Elle avait déjà tiré le 12 août, la sonnette d'alarme sur l'extinction progressive des 130 mille éléphants en Afrique dans la décennie à venir avec l'augmentation du taux de braconnage à 600% au cours de ces quatre dernières années.

Les ventes autorisées des ivoires à la Chine et au Japon en 1999 et 2008 par l'Annexe 2 de la CITES sur la requête de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe, ont eu pour conséquence de susciter une flambée de la demande et de déclencher un vaste braconnage qui a abouti à l'extermination d'une population de 150 mille éléphants au cours de la décennie après 2008.

