Contamination au Plomb des enfants en Zambie : Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme

Johannesburg, Afrique du Sud, 23 août (Infosplusgabon) – L'exposition au plomb aux alentours d'une ancienne mine de plomb et de zinc en Zambie a des effets désastreux sur la santé infantile dans cette région, a déclaré Human Rights Watch, ce vendredi. Le gouvernement zambien devrait rapidement épurer la zone polluée et s'assurer que ceux qui en ont besoin reçoivent des soins adéquats.

Le rapport de 88 pages intitulé : "We have to be worried" : The Impact of Lead Contamination on Children's Rights in Kabwe, Zambia " ("Comment ne pas être inquiet ?" : Impact de la pollution au plomb sur les droits des enfants à Kabwe en Zambie") examine les effets de la pollution au plomb à Kabwe, une capitale provinciale, sur les droits des enfants à la santé, à un environnement sain, à l'éducation et au jeu.

Il note que vingt-cinq ans après la fermeture de la mine, les enfants vivant dans les communes environnantes continuent d'être exposés à des taux élevés de plomb toxique, présent dans le sol et la poussière, lorsqu'ils sont dans leurs habitations, cours, écoles, terrains de jeu et dans d'autres espaces publics.

Les efforts du gouvernement zambien pour faire face aux répercussions environnementales et sanitaires de cette pollution au plomb très étendue ont pour l'instant été insuffisants et les parents ont du mal à protéger leurs enfants, selon le rapport.

"Les profits réalisés par la mine de Kabwe ont coûté très cher aux générations d'enfants qui ont grandi au contact du plomb toxique détecté dans toutes les communes alentours", a déclaré Joanna Naples-Mitchell, lauréate d'une bourse Human Rights Watch, chercheuse auprès de la division Droits des enfants et auteur du rapport. "Même si le gouvernement zambien a tenté plusieurs fois d'éliminer le plomb depuis la fermeture de la mine en 1994, il ne s'est toujours pas attaqué à l'étendue réelle du problème".

Human Rights Watch a interrogé plus de 100 habitants des communes voisines de l'ancienne mine, notamment les parents ou tuteurs de 60 enfants qui ont fait l'objet d'analyses depuis la fin du dernier projet de dépollution du gouvernement et chez qui on a détecté une plombémie élevée.

Human Rights Watch a pu constater que les centres de santé de Kabwe ne disposaient à l'heure actuelle d'aucun traitement chélateur capable de traiter le saturnisme (intoxication au plomb), qu'ils n'avaient pas de kits de dosage de la plombémie en stock, et qu'aucune base de données médicales n'avait été mise en place pour suivre les cas des enfants qui sont décédés ou qui ont été hospitalisés en raison d'une plombémie élevée.

"La scolarisation des enfants ayant des handicaps ou des difficultés d'apprentissage constitue un défi d'ampleur nationale en Zambie. Or à Kabwe, le processus de dépistage de ces handicaps n'examine pas les causes liées au saturnisme".

Tout au long de son enquête, Human Rights Watch a voulu dialoguer avec le gouvernement zambien y compris le ministère des Mines et du Développement minéral, et l'a invité à prendre part à la conférence de presse qui devait accompagner la publication du rapport.

Mais le 12 août, le secrétaire permanent du ministère des Mines a adressé à Human Rights Watch une lettre lui annonçant que l'organisation ne serait pas autorisée à rendre le rapport public dans le cadre d'un événement organisé à Lusaka.

Plutôt que de débattre avec Human Rights Watch de ses constatations substantielles, cette lettre attaquait le rapport, le qualifiant de "tentative de discréditer le gouvernement".

"La seule chose qui risque de décrédibiliser le gouvernement, ce sont ses propres efforts injustifiés visant à étouffer les résultats de notre enquête", a déclaré Joanna Naples-Mitchell. "Au lieu d'attaquer ceux qui le critiquent, le gouvernement zambien devrait élaborer un plan d'action clair afin d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de Kabwe".

Selon le rapport, si les enfants sont particulièrement vulnérables, c'est parce qu'ils ont plus de chances d'ingérer du plomb en jouant par terre, que leurs cerveaux et leurs organismes sont encore en développement et qu'ils peuvent absorber au moins quatre fois plus de plomb que les adultes.

"L'exposition à de fortes concentrations de plomb peut causer des handicaps ou des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement, des problèmes de croissance, une anémie, des lésions cérébrales, nerveuses, hépatiques, rénales et stomacales, un coma et des convulsions, ou même la mort. Le plomb augmente également le risque de fausse couche et peut être transmis via le placenta et l'allaitement".

Le gouvernement zambien devrait adopter un plan durable et exhaustif permettant de s'attaquer aux impacts de la pollution au plomb, a déclaré Human Rights Watch.

"Il devra veiller à ce que ce plan prévoie le confinement à long terme ou le retrait des matières toxiques et qu'il prenne en compte toute l'étendue de la pollution dans les zones affectées, notamment les habitations, établissements scolaires, centres de santé et routes.

"Les premières séries d'analyse et de traitement du nouveau projet devront donner la priorité à ceux qui sont les plus vulnérables au saturnisme, surtout les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou qui allaitent", a dit Human Rights Watch.

"Au final, ce sont tous les enfants et les adultes de Kabwe qui devraient avoir droit à l'analyse et au traitement. Tous les soins médicaux, et surtout le traitement chélateur, devront avoir lieu en parallèle d'une dépollution de l'environnement du domicile du patient. Autrement, les patients seraient ré-exposés au plomb".

Le gouvernement devra aussi intensifier ses efforts pour s'occuper des handicaps et troubles de l'apprentissage liés au saturnisme, étant donné la forte probabilité que les enfants de Kabwe en soient affectés, a poursuivi Human Rights Watch.

Les établissements scolaires devront veiller à répondre de façon adaptée aux besoins des nombreux enfants rencontrant des handicaps ou difficultés d'apprentissage potentiellement liés au saturnisme, et à leur apporter les aménagements et le suivi pédagogique individualisé dont ils ont besoin.

"Si l'extraction minière de petite échelle doit se poursuivre, le gouvernement devra veiller à ce que ces activités soient agréées et contrôlées comme il se doit, et qu'elles ne s'effectuent que conformément aux réglementations minières et à la loi. Le gouvernement devra examiner de près l'impact potentiel de tout futur projet de traitement des déchets sur l'environnement et les droits humains.

"Des milliers d'enfants de Kabwe ont été intoxiqués par le plomb parce qu'ils ont grandi dans des quartiers pollués", a déclaré Joanna Naples-Mitchell. "Le gouvernement devrait trouver une solution durable, assurer un meilleur avenir aux enfants de Kabwe et éliminer le plomb une fois pour toutes".

