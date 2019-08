Algérie : Le président Ben Salah reçoit le chef de la Minusma

23 Août 2019

Alger, Algérie, 23 août (Infosplusgabon) - Le président algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah a reçu, jeudi, le Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la Minusma, Mahamat Salah Annadif, qui lui a fait "une évaluation exhaustive de la situation au Mali et la contribution de la Mission dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans ce pays " de l'Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de la présidence algérienne, le président Ben Salah a salué "le rôle de la mission pour l'exécution de l'Accord de la paix et de la réconciliation tout en veillant sur la stabilité du Mali", affirmant "le soutien total de l'Algérie des efforts déployés dans le cadre de la réconciliation entre les parties maliennes et son engagement à accompagner ces efforts pour sortir le Mali de la crise dans laquelle vit ce pays frère et voisin".

M. Annadif a, pour sa part, souligné l'"importance" de s'entretenir avec les responsables algériens sur l'évolution de la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, avant les Assemblées des Nations Unies en septembre prochain.

"Nous nous acheminons, en septembre, vers les Assemblées des Nations Unies et c'est extrêmement important pour nous de nous entretenir avec les responsables algériens sur l'évolution du processus de rétablissement de la paix et de la stabilité au Mali", a déclaré à la presse, M. Annadif, à l'issue d'une séance de travail avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, élargie, par la suite, aux délégations des deux parties.

"Malgré le retard et les critiques, l'accord reste le seul choix et nous nous engageons à poursuivre le processus politique pour la paix et la stabilité", a-t-il dit.

L'Algérie préside depuis 2015 la Commission du suivi de l'application de l'accord de paix de l'Union africaine au Mali, rappelle-t-on.

Les deux pays partagent une frontière longue de 1.376 km dans une zone stratégique pétrolière au Sud de l'Algérie. Cette frontière fait face depuis des années à l'insécurité à cause de la présence des groupes armés au Nord du Mali.

