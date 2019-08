Niger : L’OMS accompagne le gouvernement du Niger dans la lutte contre l’épidémie de choléra

23 Août 2019

Niamey, Niger, 23 août (Infosplusgabon) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait, jeudi, aux autorités sanitaires nigériennes, un don de médicaments et de matériels médicaux, de lutte contre le choléra d’une valeur de 80 millions de F CFA, indique une source officielle.

Ce don est composé d’un lot de médicaments, de 8 kits choléra centraux de référence complets, 8 kits choléra périphériques complets, 16 kits choléra communautaires complets et 16 kits choléra investigation complets.

En remettant le don au ministre nigérien de la Santé, la représentante de l’OMS, le Dr Blanche Anya, a indiqué que son institution et les autres agences du système des Nations Unies et les partenaires techniques et financiers travaillant aux côtés du gouvernement, prennent au sérieux la situation sanitaire au Niger.

Selon elle, pour rapprocher ces kits des bénéficiaires, l’OMS appuiera leur acheminement jusqu’aux chefs-lieux des régions, suivant un plan de distribution convenu avec les services techniques. «L’OMS souhaite vivement que ces kits soient utilisés de façon efficiente et que leur usage soit entièrement gratuits au profit des populations nécessiteuses».

Le Dr. Blanche Anya a, par ailleurs, précisé qu’en vue d’anticiper les ruptures de stock, l’OMS sollicite les régions bénéficiaires d’élaborer un rapport mensuel de l’utilisation des kits mis à leur disposition.





FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon