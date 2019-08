La France souhaite plein succès au nouveau Premier ministre soudanais

23 Août 2019

Paris, France, 23 août (Infosplusgabon) – Le ministère français des Affaires étrangères a salué la nomination, mercredi, des membres du conseil de souveraineté soudanais et a souhaité au nouveau Premier ministre soudanais, Abdalla Hamdok, plein succès dans ses missions.

« La France appelle les nouvelles autorités soudanaises au respect du calendrier de la transition et à la formation du gouvernement dans les délais impartis, afin que celui-ci s’attelle à la résolution des problèmes auxquels les Soudanais restent confrontés », a déclaré, jeudi, le Quai d’Orsay tout en invitant toutes les parties soudanaises et les différents groupes rebelles à s’engager dans la conclusion rapide d’un accord de paix.

Le Conseil souverain, qui remplace le Conseil militaire de transition, a été investi mercredi, ainsi que son président, le chef du Conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah Al-Burhan et le Premier ministre, Abdallah Hamdok.

L'accord sur une déclaration constitutionnelle conclu entre l’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, et le Conseil militaire signé, samedi, stipule que le général Al-Burhan sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus.

La France a appelé les partenaires extérieurs du Soudan à l’accompagner dans la poursuite de la transition, par un soutien politique et économique, et réitère à cet égard sa disponibilité à apporter son aide aux autorités soudanaises.

