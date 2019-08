Nigeria : Des pluies torrentielles détruisent les abris pour personnes déplacées dans le Nord-Est du pays

23 Août 2019

Lagos, Nigeria, 23 août (Infosplusgabon) - Des pluies torrentielles ont détruit les tentes de fortune et causé de graves inondations dans des camps de déplacés temporaires dans le Nord-Est du Nigeria, laissant des familles vulnérables sans-abri.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a lancé, ce vendredi, un appel en faveur d'une aide financière d'urgence pour faire face aux besoins humanitaires colossaux et éviter la propagation du choléra, une maladie mortelle.

"Les personnes déplacées souffrent du fait des pluies incessantes et du vent qui malmène leurs maisons ces derniers jours. De nombreuses familles, qui ont fui le conflit, il y a quelques mois, sont devenues sans-abris, tandis que les autres sont contraintes de partager des tentes surpeuplées avec des voisins ou des parents", a constaté Eric Batonon, directeur-Pays pour NRC au Nigeria.

D'après les évaluations de NRC, plus de 6.800 personnes vivant dans des camps de déplacés à Maiduguri ont été affectées par les inondations de ces dernières semaines. A Dikwa, 500 personnes sont maintenant sans-abri, du fait des inondations et se sont installées dans des centres d'enregistrement désaffectés.

"Ils sont pour l'essentiel déplacés dans un camp de déplacés", a ajouté M. Batonon.

"Ma maison est totalement détruite. Le sol s'est transformé en boue et l'eau est partout. La pluie continue de tomber et nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre qu'elle s'arrête ou partager avec d'autres leur abri", a expliqué Fatima Mohammed, 30 ans, mère déplacée de quatre enfants.

Par ailleurs, le gouvernement de l'Etat d'Adamawa a officiellement déclaré l'apparition d'une épidémie de choléra dans trois collectivités locales durant la saison des pluies. Le nombre total de cas signalés à la date du 16 août 2019 était de 633. Quatre personnes ont jusqu'ici succombé à la maladie.

D'après NRC, d'autres cas seront confirmés dans les semaines à venir, en raison des récentes pluies et inondations.

"Les personnes déplacées vivent dans des conditions inhumaines dans la région. Il n'y a pas d'installations sanitaires, d'infrastructures de collecte et d'épuration des eaux usées dans la plupart des camps. Les gens vont aux toilettes dans des espaces ouverts faute d'installations qu'ils peuvent utiliser et maintenant les camps sont remplis d'eaux d'inondation stagnantes et des maladies d'origine hydriques comme le choléra se propagent rapidement", a ajouté M. Batonon.

Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé, cette année, un appel en faveur de 848 millions de dollars pour faire face aux besoins dans le Nord-Est du Nigeria. Huit mois plus tard, moins de 40% ont été reçus.

"Un soutien financier additionnel est urgemment nécessaire pour aider 6,2 millions de personnes en 2019. Les gens mourront s'ils ne reçoivent pas maintenant une aide d'urgence", a prévenu M. Batonon.

Les périodes de fortes pluies représentent une opportunité pour les groupes armés qui infiltrent et ciblent les camps de déplacés.

