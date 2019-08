Gambie : La plupart des Gambiens font confiance aux forces armées, selon une enquête

23 Août 2019

Banjul, Gambie, 23 août (Infosplusgabon) - Une enquête réalisée par Afrobarometer, un réseau de recherche panafricain non-partisan, révèle que deux tiers des citoyens gambiens disent faire confiance aux Forces armées gambiennes, du moins "en partie".

Quelque 48% affirment qu'ils leur font confiance "beaucoup", tandis que 30% estiment qu'ils font confiance à l'Armée "un peu" ou ne lui font pas du tout confiance.

Selon les résultats de l'enquête mis à la disposition de la PANA, ce vendredi, la moitié des personnes interrogées pense que l'intervention militaire de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG) doit quitter le pays.

Afrobarometer mène des enquêtes d'opinion sur la démocratie, la gouvernance, la conjoncture économique et des questions connexes dans les pays africains. Son équipe en Gambie, sous la tutelle du Center for Policy, Research and Strategic Studies (CepRass), a interrogé 1.200 adultes gambiens pour cette étude.

"Parmi les institutions et leaders-clé de ce pays, l'Armée est à la quatrième place en termes de confiance des populations, derrière les chefs religieux (à qui 85% du public accordeni "en partie" ou "beaucoup" sa confiance), les chefs traditionnels (71%) et le président (67%)", d'après l'enquête.

Le sondage d'Afrobarometer révèle que les Gambiens sont divisés quant au départ de l'ECOMIG et à la prise en charge de la sécurité par la Police et les Forces armées gambiennes.

La moitié (50%) de tous les citoyens "sont d'accord" ou "tout à fait d'accord" par rapport au fait que l'ECOMIG a atteint son objectif et doit partir, tandis que 44% "ne sont pas d'accord" ou "absolument pas d'accord" et veulent que le mandat de l'ECOMIG" soit prolongé.

"Cette disparité montre que, au moment où certains Gambiens reprennent confiance dans les Forces armées et la Police, il reste encore une proportion qui rechigne à leur laisser gérer seules les questions de sécurité", selon les conclusions de l'enquête.

Le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, des pays voisins constituent les forces de l'ECOMIG. Elles ont été déployées en janvier 2017 pour rétablir l'ordre, suite à l'impasse politique née du refus du président sortant, Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, après sa défaite à l'élection de décembre 2016.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon