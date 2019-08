L’OMS et les partenaires invités à accroître leurs appuis pour la lutte contre les maladies non transmissibles

23 Août 2019

Brazzaville, Congo, 23 août (Infosplusgabon) - Les participants à la 69ème session du comité régional de l’OMS pour l'Afrique ont invité vendredi à Brazzaville, l’Organisation mondiale de la santé et les partenaires à accroître leur appui technique aux Etats membres afin qu’ils intègrent les maladies non transmissibles dans les plans nationaux de développement.

Les délégués leurs ont demandé d’accélérer la concrétisation des meilleurs choix pour la lutte contre les maladies non transmissibles aux niveaux national et local, en utilisant les outils techniques de l’OMS et définir un sous-ensemble spécifique d’accélérateurs de la lutte contre les maladies non transmissibles et soutenir leur mise en œuvre dans les pays.

Les participants à la 69ème session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique ont aussi appelé l’OMS et les partenaires à fournir un appui technique aux Etats membres classés parmi les pays les moins avancés pour leur permettre de mobiliser des ressources auprès de donateurs bilatéraux et multilatéraux aux afin de soutenir la concrétisation des "meilleurs choix" et des autres interventions recommandées.

L’OMS et les partenaires devront accompagner les Etats membres dans le renforcement de leurs systèmes de santé et fournir un ensemble intégré d’interventions de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et promouvoir la ratification du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

Les Etats devraient, par ailleurs, renforcer leur engagement et leur contribution à la mise en œuvre de ripostes nationales visant à prévenir, à maîtriser et à traiter les maladies non transmissibles afin d’atteindre la cible 4 de l’objectif 3 de développement durable et mettre au point des cadres nationaux de responsabilisation et des mécanismes de coordination pour suivre les progrès accomplis dans la matérialisation des engagements pris sur le plan international dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles.

