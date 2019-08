Les Etats membres de l’OMS-Afrique invités à évaluer les besoins dans la lutte contre les vecteurs

23 Août 2019

Brazzaville, Congo, 23 août (Infosplusgabon) – Les participants à la 69ème session du comité régional de l’OMS pour l’Afrique ont invité vendredi à Brazzaville les Etats membres à évaluer les besoins en matière de lutte contre les vecteurs et à mobiliser des ressources en ce sens instamment.

Les pays devront également élaborer et à mettre à jour des plans stratégiques nationaux pour lutter contre les vecteurs, élaborer un programme national de recherche fondamentale et appliquée en entomologie et en matière de lutte anti vectorielle.

Les pays membres de l’OMS pour l’Afrique devront créer des groupes de travail interministériels et multisectoriels et des comités nationaux de lutte contre les vecteurs pour impliquer toutes les parties prenantes et les communautés dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et faciliter la mise en œuvre intersectorielle des actions.

Les Etats sont également invités à intégrer les systèmes de surveillance des vecteurs aux systèmes d’information sanitaire, et à améliorer la coordination des activités de surveillance des maladies à transmission vectorielle et de lutte contre celles-ci, de même que la collaboration entre les parties prenantes et les partenaires.

Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la pérennité des interventions de lutte anti vectorielle et de la définition des responsabilités y afférentes, compte tenu de la nature limitée des ressources nationales.

Les Etats membres de l'OMS pour la région Afrique ont également souligné les problèmes liés à l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour soutenir les initiatives de lutte contre les vecteurs.

Par ailleurs, l’OMS et ses partenaires ont été invités instamment à soutenir la formation des professionnels de santé à la lutte contre les vecteurs.

