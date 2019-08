Six personnes tuées dans un accident de circulation sur la route de Bla, dans le centre du Mali

23 Août 2019

Bamako, Mali, 23 août (Infosplusgabon) - Six personnes ont été tuées et 40 autres blessées et des dégâts matériels importants enregistrés dans un accident de la circulation survenu jeudi vers le poste de contrôle de Dialabougou, sur la route de Bla, dans la région de Ségou, dans le centre du Mali, rapporte une source sécuritaire.

Un bus de transport en commun en direction de Bamako- Sévaré et un camion venant de Koutiala pour Bamako, sont entrés en collision dans les environs de 2h du matin (GMT), sur la route de Bla, faisant 6 morts et 40 blessés, selon la même source.

Selon des témoignages recueillis sur place, le conducteur du camion a perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté le bus de transport, causant le déchirement de son aile et provoquant l’accident mortel et d’importants dégâts matériels.

Les éléments des services de la protection civile ont évacué les blessés sur l’hôpital régional de Ségou, situé à 240 km de Bamako.

La Brigade territoriale de la gendarmerie de cette localité, dépêchée sur les lieux du drame, a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de l’accident.

Les autorités régionales qui se sont également rendues sur les lieux de l’accident pour constater les dégâts ont invité à nouveau les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route.

