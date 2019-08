Le nouveau pouvoir de Mauritanie affiche son intérêt pour la diaspora

23 Août 2019

Nouakchott, Mauritanie, 23 août (Infosplusgabon) - "Le nouveau président mauritanien, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, accorde un intérêt stratégique à la gestion de la question des Mauritaniens de l’étranger", a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, Ismaël Cheikh Ahmed, au cours d'un point de presse, jeudi après-midi, consacré aux commentaires des travaux de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Au cours de cette réunion du gouvernement, le chef de la diplomatie mauritanienne a présenté une communication relative "à la vision du président de la République sur la question des Mauritaniens de l’étranger".

Une approche qui explique le changement de dénomination du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération à laquelle il a ajouté la dimension des "Mauritaniens de l’étranger".

"Cela traduit une volonté sans équivoque de mise en œuvre des engagements du candidat à la présidence de la République, Mohamed ould Cheikh El Ghazouani au profit de cette frange de la population", a expliqué le ministre en charge des Affaires étrangères.

Evoquant la composition des Mauritaniens de la diaspora, le chef de la diplomatie a expliqué "qu’il y a trois catégories de citoyens mauritaniens à l’étranger : la première est celle des commerçants et hommes d’affaires qui jouent un rôle important dans les pays d’accueil, la deuxième est celle des travailleurs, des diplômés et hauts cadres opérant dans le secteur public et privé, mais aussi au sein des organisations internationales, des universités et académies, et la troisième catégorie, la plus nombreuse, est constituée de citoyens au niveau de revenus modestes, partis à l’extérieur à la recherche du travail, pratiquer le petit commerce, ou pour des raisons religieuses".

La contribution des Mauritaniens de la diaspora à travers les transferts formels et informels de fonds vers le pays n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation et reste inconnue.

