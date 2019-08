Congo : l’OMS invitée à appuyer les plans nationaux de lutte contre le cancer

Écrit par Antoine Lawson | 23 Août 2019

Brazzaville, Congo, 23 août (Infosplusgabon) – Les participants à la 69 ème session du comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont invité jeudi à Brazzaville cette institution à appuyer les Etats membres pour qu’ils puissent élaborer, chiffrer, mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre le cancer et en assurer le suivi, selon un rapport publié à l’issue des travaux.

Les Etats membres ont aussi demandé à l’OMS d'accroître l’assistance technique apportée aux programmes nationaux de lutte contre le cancer, notamment dans le domaine de la recherche et de l’innovation, en fonction du contexte national.

Les délégués à la 69ème session du comité régional ont appelé l’OMS à soutenir le renforcement des systèmes d’information, et particulièrement l’augmentation de la couverture et le relèvement de la qualité des registres du cancer et définir un ensemble minimal d’indicateurs de suivi et faire des rapports sur les progrès accomplis dans la région.

Selon les statistiques rendues publiques à la 69ème session du comité régional de l'OMS, 72% des pays africains ont établi des plans exhaustifs de lutte contre le cancer ; et 30% des Etats membres se sont dotés de registres du cancer.

Les pays membres de l’OMS pour l’Afrique sont appelés à affecter des ressources intérieures adéquates et mobiliser un financement extérieur, selon qu’il conviendra, pour organiser une riposte intégrée au cancer, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

Ils sont également invités à renforcer la capacité de diagnostic, le traitement et les soins palliatifs du cancer, en intégrant ces efforts aux programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et aux programmes de santé au sens large.

