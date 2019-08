"L'insécurité dans la région de Menaka au Mali affecte l'assistance humanitaire", selon NRC

23 Août 2019

Bamako, Mali, 23 août (Infosplusgabon) - "L'insécurité et la hausse de la criminalité dans la région de Menaka, dans le nord du Mali, ont un impact nuisible sur la population et les organisations humanitaires", a relevé l'organisme humanitaire, Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), dans un communiqué rendu public jeudi à Bamako.

"Confrontées à cette situation, et en l'absence de réponse concrète à de précédentes requêtes en faveur du renforcement de la sécurité, les organisations actives dans la région exhortent les autorités locales, nationales et traditionnelles concernées, mais aussi la société civile, à prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux causes profondes et aux facteurs qui favorisent le développement de cette insécurité", plaide NRC.

"En l'absence d'une amélioration de la sécurité, les ONG internationales présentes à Menaka seront contraintes de réduire leurs activités", prévient encore l'organisme humanitaire.

Avec une moyenne de six vols et cambriolages des bureaux des organisations humanitaires, cette insécurité met en péril la réponse humanitaire, note le communiqué.

La circulation des armes, l'absence d'une justice opérationnelle et l'inefficacité des patrouilles sont à l'origine de la hausse de la criminalité visant la population civile et les travailleurs humanitaires des communautés de Menaka et Tidermene, cibles de diverses attaques terroristes depuis le début de l'année 2019.

Selon NRC, entre fin juillet et début août 2019, les organisations humanitaires ont enregistré sept incidents liés au vol, au cambriolage, à l'intimidation et au vol qualifié dans la ville de Menaka.

NRC souligne que les agressions répétées et impunies à l'encontre des populations civiles et des travailleurs humanitaires et le cambriolage de leurs maisons et bureaux affectent la capacité opérationnelle des organisations humanitaires, ralentissant l'assistance aux populations vulnérables.

"Les ONG signataires sont disponibles pour discuter avec les autorités concernant la situation actuelle de l'insécurité, et à soutenir les efforts nés d'une réflexion commune sur les mesures à adopter afin de garantir un climat de sécurité renforcé pour le bénéfice de tous", conclut le communiqué.

