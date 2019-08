Le groupe Dangote veut exploiter la potasse et le phosphate au Congo

23 Août 2019

Brazzaville, Congo, 23 août (Infosplusgabon) - L’homme d’affaires nigérian, Aliko Dangote, a annoncé jeudi à Oyo, ville située à plus de 400 kilomètres au nord de Brazzaville vouloir investir dans l’exploitation de la potasse et du phosphate au Congo, à l’issue d’un entretien avec le président congolais, Denis Sassou Nguesso.

"Nous avons échangé sur les investissements. Nous avons investi 320 millions de dollars américains dans le ciment au Congo", a déclaré Aliko Dangote, faisant référence à la cimenterie de Yamba, dans le département de la Bouenza, dans le sud du pays.

Selon l’homme d’affaires nigérian, cette usine d’une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes, est la plus grande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Depuis quelque temps, le groupe Dangoté s’est lancé dans l’exportation du clinker vers le Cameroun. Il projette d’en exporter également vers le Gabon et la République Démocratique du Congo.

"Aujourd’hui, nous envisageons de réaliser de grands investissements dans la potasse, le phosphate et si possible l’ammoniac comme nous l’avons fait au Nigeria. Nous avons confiance au Congo. Il s’agit de grandes industries qui vont créer beaucoup d’emplois et des échanges avec l’extérieur", a expliqué Aliko Dangote.

