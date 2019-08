Don d'équipements du Japon au Mali pour la lutte contre le VIH-SIDA

22 Août 2019

Bamako, Mali, 22 août (Infosplusgabon) - Le Japon a remis au Mali à travers l’Association de recherche de communication et d’accompagnement à domicile de personnes vivant avec le VIH-SIDA (ARCAD-SIDA), des équipements de laboratoire d'une valeur de 43 millions de FCFA, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mercredi à Bamako, a-t-on appris auprès du ministère malien en charge de la Santé.

Ce don composé de 8 appareils destinés à l’analyse du sang pour le traitement du VIH/SIDA, notamment quatre appareils de biochimie et d’hématologie, ainsi que quatre congélateurs, rentre dans le cadre du suivi et du traitement des patients atteints du VIH/SIDA au Mali.

Selon la directrice exécutive de ARCAD-SIDA, Dr Dembélé Bintou Keita, ces appareils sont destinés au Centre d'écoute, de soins et de conseil (CESAC) et à la clinique santé sexuelle des halles, un marché de Bamako.

Le CESAC existe depuis plus de 20 ans et regroupe la plateforme des personnes vivant avec le VIH la plus importante du Mali, soit 6536 patients sous antirétroviraux, dont 491 enfants au premier semestre 2019.

Selon les statistiques du centre, on dénombre environ 6 000 nouvelles personnes infectées par le VIH et environ 6100 décès liés au VIH/SIDA au Mali en 2016, et 35% des personnes infectées par le VIH/SIDA avaient accès à un traitement.

"C'est pour pallier à ces problèmes et accompagner les autorités maliennes qui se sont fixées comme objectif de dépister 90% des personnes vivant avec le VIH d’ici 2020 que le gouvernement du Japon a fourni ces appareils", a révélé Dr Dembélé Bintou Kéita.

En remettant les équipements, l’ambassadeur du Japon au Mali, Daisuke Kuroki, a indiqué que ce projet vise à augmenter le nombre de prélèvement de sang pour l’analyse chez les personnes infectées par le VIH et renforcer la qualité des analyses, ajoutant que plus de 25.000 personnes infectées et affectées par le VIH sont bénéficiaires de ce projet.

Le taux de prévalence du VIH/SIDA au Mali est estimé à 1,3 pour cent.

