Vers l'adhésion du Mali à la création de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique

22 Août 2019

Bamako, Mali, 22 juin (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a adopté, mercredi, en conseil des ministres, des projets de texte relatifs à l’adhésion du Mali à l’Accord portant création de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique, adopté le 18 mai 2000 à Grand Baie, en île Maurice, a-t-on appris de source officielle.

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique est une organisation multilatérale à caractère financier chargée entre autres de faciliter le développement du commerce, des investissements et d’autres activités productives dans les Etats africains, d’établir et de gérer, conjointement ou solidairement, des programmes et services d’assurances au profit des exportateurs, importateurs et investisseurs en Afrique.

Elle vise également à mobiliser les ressources financières destinées notamment à réduire le coût des transactions et à couvrir les risques politiques et crédit commercial en Afrique.

La ratification de l’accord portant création de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique permettra aux opérateurs économiques maliens de bénéficier plus facilement de l’assurance-crédit, l’assurance risque politique, la couverture contre l’insolvabilité et la protection de l’investissement.

FIN/INFOSPLUSGABON/NJL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon