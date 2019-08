Libye : Réunion élargie pour examiner l'octroi d'un financement supplémentaire à la Compagnie nationale de pétrole

22 Août 2019

Tripoli, Libye, 22 août (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj, a présidé une réunion élargie consacrée "à la discussion approfondie sur l'octroi d'un financement supplémentaire à la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), dans la période à venir, pour mettre en œuvre son programme de développement", a indiqué jeudi un communiqué du Bureau d'information du Conseil présidentiel.

La réunion a regroupé autour du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, mercredi soir à Tripoli, les ministres de la Planification, Taher al-Jheimi et des Finances, Faraj Boumtari, le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Saddik al-Kebir, le président du Conseil de direction de la Compagnie nationale libyenne de pétrole, Mustapha Sanalla, le directeur du Bureau d'Audit, Khaled Chakchak et le président de l'Autorité libyenne d'investissement, Ali Mahmoud.

Le communiqué a indiqué que la réunion a été axée sur "les investissements dans le secteur pétrolier et la mise en œuvre de plans visant à le développer efficacement afin de générer des rendements financiers supplémentaires contribuant à la relance de l'économie nationale dans divers domaines, ainsi qu'à l'amélioration et au développement du secteur des services publics et à la mise en œuvre de projets de développement et de reconstruction dans différentes régions de la Libye".

La réunion a également discuté de l'octroi d'un financement supplémentaire à la NOC au cours de la période, a précisé la même source qui ajoute qu'"il a été convenu lors de la réunion de définir un budget nominal pour cette institution, d'investir dans le secteur qui constitue la bouée économique du pays et lui permettre d'augmenter sa production et ses exportations, ainsi que de s'acquitter de sa mission de production, d'exploration, de raffinage, de transport du pétrole brut et des produits pétroliers et tous les plans de développement pour les années à venir".

Avec une production pétrolière qui s'établit actuellement à 1,3 millions de barils par jour pour des revenus mensuels d'environ 2,5 milliards de dollars américains, la NOC envisage de mettre en place un plan de développement de ses activités pour porter sa production à 1,800 barils de pétrole par jour d'ici 2020.

FIN/INFOSPLUSGABON/NJL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon