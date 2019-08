Le président sénégalais prendra part aux sommets du G7 et de la TICAD

22 Août 2019

Dakar, Sénégal, 22 août (Infosplusgabon) – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, prendra part au sommet du G7 qui va s’ouvrir samedi prochain à Biarritz, dans le sud de la France, pour durer trois jours, annonce un communiqué de la présidence publié mercredi soir à Dakar.

La rencontre, qui portera sur la lutte contre les inégalités, réunira les dirigeants des sept pays les plus riches au monde, à savoir l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

«Au cours de la session dédiée à l’Afrique, le 25 août, le sommet discutera des questions relatives à la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de la transformation digitale en Afrique, à la situation au Sahel, à la transparence dans les marchés publics et à la lutte commune contre la corruption», indique le communiqué..

Créé en 1975, le G7 est un groupe de discussion et de partenariat économique des sept pays alors réputés être les plus grandes puissances économiques du monde, détenant environ les deux tiers (2/3) de la richesse nette mondiale, 45% en 2019.

Après Biarritz, le président sénégalais se rendra au Japon, pour participer à la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) qui se tiendra à Yokohama du 28 au 30 août.

Cette rencontre «se focalisera essentiellement sur trois thématiques majeures : la transformation économique et la diversification, la résilience et la sécurité humaine, la paix, la sécurité et la stabilité», précise le même communiqué..

