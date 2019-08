Le Nigeria ferme son principal poste frontalier avec la République du Bénin

22 Août 2019

Abuja, Nigeria, 22 août (Infosplusgabon) - Le poste frontière de Seme, le principal poste frontalier entre le Nigeria et la République du Bénin, est resté fermé mercredi, laissant des milliers de personnes et de véhicules immobilisés des deux côtés.

Seme border, le point de passage terrestre le plus fréquenté du Nigeria et principal couloir commercial de l'Afrique de l'ouest, a été fermé sans préavis mardi après l'interception le 16 août à Laqos de plusieurs camions transportant des médicaments prohibés, notamment de la tramadol et de la codéine.

Bien que le porte-parole des services des douanes nigérianes (SNS), M. Joseph Attah, n'ait pas pu nous expliquer pourquoi la fermeture n'avait pas été annoncée auparavant, il a toutefois déclaré: ''Une opération de sécurisation était en cours pour mieux sécuriser la frontière. Cela prendra plusieurs jours mais nous veillerons à ce que cela ne perturbe pas trop les voyageurs''.

Comme la frontière reste fermée, l'armée, le principal organisme chargé de la mise en oeuvre de l"opération, n'autorise aucune personne ou marchandise à entrer ou sortir du Nigeria.

