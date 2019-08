Nigeria: Buhari attribue des portefeuilles à 43 nouveaux ministres et maintient les porte-parole

21 Août 2019

Abuja, Nigeria, 21 août (Infosplusgabon) - Le président nigérian Muhammadu Buhari a attribué, mercredi, des portefeuilles ministériels aux 43 nouveaux ministres qu'il a installés tôt dans la journée.

Le Président Buhari a conservé son poste de ministre des Ressources pétrolières, tandis que M. Timipre Sylva, ancien gouverneur de l'État de Bayelsa dans la région du Delta du Niger, occupe le poste de ministre d'État.

M. Geoffrey Onyeama conserve son poste de ministre des Affaires étrangères.

Alhaji Lai Mohammed conserve également son ancien portefeuille de ministre de l'Information et de la Culture, tandis que le général de division à la retraite, Bashir Salihi Magashi, devient le nouveau ministre de la Défense.

Le président a également créé trois nouveaux ministères, celui de l'Aviation, des Affaires de police et des Services humanitaires.

La présidence nigériane a également annoncé, mercredi, l'approbation du Président Buhari pour la reconduction de ses deux porte-parole, M. Femi Adesina, au poste de conseiller spécial, chargé des médias et de la publicité, et de Malam Garba Shehu au poste de conseiller spécial adjoint chargé des médias et publicité.

FIN/INFOSPLUSGABON/NJL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon