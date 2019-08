L'Union africaine approuve la candidature du Kenya à un siège du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2021-2022

21 Août 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 21 août (Infosplusgabon) - L'Union africaine (UA) a approuvé la candidature du Kenya à un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, a annoncé, mercredi, le ministère kényan des Affaires étrangères.

Le Kenya a été élu pour représenter l’Afrique de l’Est après avoir battu Djibouti. Le vote pour la candidature du Kenya et de Djibouti à un siège au Conseil de sécurité des Nations unies a été organisé par le Comité des représentants permanents de l’Union africaine au siège de l’UA à Addis-Abeba.

"Le Kenya a reçu un soutien écrasant de la part des membres présents, obtenant 37 voix contre 13 pour Djibouti", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

L'ambassadeur Mohammed Idris Farah, de Djibouti, a félicité le Kenya pour cette victoire bien méritée, exprimant l'espoir que ce pays représentera avec talent "notre grand continent au Conseil de sécurité des Nations unies".

L'ambassadrice du Kenya en Ethiopie et représentante permanente auprès de l'UA, Catherine Muigai-Mwangi, a félicité Djibouti pour son engagement et sa passion à servir l’Afrique et s'est engagée à prendre en compte certaines questions importantes que Djibouti souhaitait inclure dans l'agenda de l'UA au Conseil de sécurité de l'ONU.

L’ambassadrice Monica Juma, secrétaire du cabinet chargée des affaires étrangères du Kenya, a félicité le Comité des représentants permanents de l’Union africaine pour avoir fait confiance au Kenya. Juma a déclaré que cette approbation confirme le fait que le Kenya est resté fidèle aux décisions et aux aspirations de l'Union africaine.

Le résultat du vote a également confirmé que le Kenya "est une paire de mains sûre et fiable. Le Kenya s'engage envers les frères et sœurs africains, à être une voix courageuse pour l'Afrique et à promouvoir et défendre résolument la position africaine".

L'Union africaine présentera la candidature du Kenya (Est) au Conseil de sécurité pour les élections qui se tiendront à New York en juin 2020 pour une période de deux ans (2021-2022).

Le Kenya pourrait ensuite rejoindre le Niger (Ouest) et la Tunisie (nord), élus en juin 2019 pour servir en 2020-2021.

Compte tenu de la politique étrangère du Kenya, qui est fortement afro-centrique, les élections au Conseil de sécurité donneront au pays l’occasion de dégager un consensus sur les questions régionales et mondiales qui touchent l’Afrique.

Par ailleurs, le Président Uhuru Kenyatta a salué l’approbation par l’Union africaine de la candidature du Kenya à un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et a appelé le reste des Etats membres de l’ONU à soutenir la candidature de son pays.

Le Président a déclaré que le soutien de l'Union africaine est une marque de confiance dans la capacité du Kenya à représenter les intérêts du continent.

FIN/INFOSPLUSGABON/NJL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon