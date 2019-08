Nigeria : Des avocats examinent la suspension à vie de Samson Siasia par la FIFA

Écrit par Antoine Lawson | 21 Août 2019

Abuja, Nigeria, 21 août (Infosplusgabon) - La Fédération nigériane de football (NFF) a révélé que ses avocats avaient commencé à réexaminer la décision rendue contre l'ancien joueur et entraîneur du Nigeria, Samson Siasia, par la commission d'éthique de la FIFA, qui a annoncé, vendredi, avoir suspendu à vie Siasia pour toutes les activités liées au football.

Seyi Akinwunmi, président par intérim de la Fédération nigériane de football, lui-même avocat au barreau depuis plus de trois décennies, a déclaré, lundi, que la Fédération avait déjà pris contact avec l'ancien entraîneur-chef des U-20, U-23 et des Super Eagles pour qu'il reçoive des conseils juridiques appropriés.

«La NFF a été choquée d'apprendre que l'enquête et la décision de la commission d'éthique de la FIFA (chambre d'arbitrage) avaient abouti à une suspension à vie de M. Samson Siasia. Mais nous avons reçu des documents, dont un connu sous le nom de décision motivée, et nous les avons remis à nos avocats pour qu'ils les étudient et fournissent des conseils juridiques à la Fédération.

«C'est une lourde sanction pour l'une de nos légendes. Siasia est une légende du football, mais il est avant tout un Nigérian. Nous devons donc nous intéresser à la question et être bien informés".

«Siasia a tout donné pour le Nigeria, il a joué pour l'équipe des moins de 20 ans dès le secondaire, puis pour l'équipe senior pendant plusieurs années, et a également entraîné les équipes de moins de 20 ans et moins de 23 ans, ainsi que les Super Eagles. Bien que nous respections les processus de la FIFA et sachions qu’une enquête avait été menée avant la décision, le moins que nous puissions faire en tant que fédération est de faire preuve de sympathie avec lui pour le moment, de nous rendre disponibles et d’espérer qu’il parvienne à prouver son innocence comme il l'a promis», a ajouté Akinwunmi.

FIN/INFOSPLUSGABON/UPL/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon