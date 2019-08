Libye : Ghassan Salamé écarte la solution militaire dans la crise en Libye et annonce la reprise du processus politique

21 Août 2019

Tripoli, Libye, 21 août (Infosplusgabon) - Le Représentant du Secrétaire général des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a réitéré la nécessité de la reprise des négociations et du processus politique entre les acteurs de la crise libyenne, affirmant que la solution militaire à la crise était "coûteuse", alors que les Nations Unies "s'apprêtaient à revenir au processus de résolution de la crise libyenne".

Cette position a été déclinée par M. Salamé lors d'une conférence de presse tenue, mercredi, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Promotion du commerce de Malte, Carmelo Abella, au siège du ministère à La Valette, la capitale maltaise cité par le site maltais "Independent".

"Malte a un rôle particulier à jouer pour attirer l'attention des autres pays de l'Union européenne sur ce qui se passe en Libye", a déclaré M. Salamé aux journalistes pendant la conférence de presse.

En réponse au commentaire du ministre maltais des Affaires étrangères, Carmelo Abella, sur la solution militaire en Libye, Ghassan Salamé a déclaré : "La solution militaire est une illusion et coûte aussi chère". Il a expliqué qu'"après des mois de conflit et plus de 1.200 morts, les Nations Unies s'approchent enfin d'un retour au processus de résolution de la crise libyenne".

"Je sais que nous pouvons compter sur Malte en tant que pays, il est prêt à aider, à tenir des réunions et peut rappeler aux autres membres de l'Union européenne la nécessité d'unifier la situation concernant la crise libyenne", a indiqué l'émissaire onusien.

L'émissaire de l'ONU en Libye a présenté un plan de sortie de crise portant sur trois points à savoir une trêve humanitaire à l'occasion de l'Aïd Al-Adha célébré le 11 août courant et deux réunions. L'une internationale regroupant les pays impliqués dans le dossier libyen et l'autre entre Libyens en vue de parachever le processus politique pour une solution politique.

Interrogé pour savoir si la Libye était en sécurité, M. Salamé a déclaré : "Bien que la Libye ne soit pas un pays sûr pour le moment, il est de notre devoir de continuer à travailler sans relâche pour la rendre plus sûre. Nous sommes dans une situation de guerre, où le trafic d'êtres humains continue, où le traitement des migrants n'est pas le meilleur. Cependant, je dois dire qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j'étais plus optimiste, il y a six mois".

Des affrontements armés opposent depuis le 4 avril près de Tripoli, les troupes de l'Armée nationale libyenne basée dans l'Est dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, aux forces loyales à l'Armée du gouvernement d'union nationale présidées par Fayez Al-Sarraj, siégeant dans la capitale libyenne et reconnu par la communauté internationale.

Concernant la question de l'immigration clandestine, M. Salamé a déclaré que l'afflux de migrants en Libye "est aujourd'hui plus gérable qu'auparavant", soulignant que la réaction des autorités libyennes pour traiter cette question, par exemple, est bien meilleure que par le passé".

Il a appelé des journalistes "à ne pas être obsédés par les abris des migrants auxquels s'intéressent la plupart des journaux internationaux", soulignant que ces centres "abritent, en fait, peu de migrants".

On rappelle que la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) a proposé aux autorités libyennes une alternative dans la gestion des migrants incluant la fermeture des centres d'hébergement pour migrants clandestins.

