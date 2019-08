La FIFA nomme un comité de normalisation pour la Fédération égyptienne de football

21 Août 2019

Zurich, Suisse, 21 août (Infosplusgabon) - La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a nommé un comité de normalisation pour la Fédération égyptienne de football (FEF), conformément à l'article 14 paragraphe 1 (a) et l'article 8 paragraphe 2 des Statuts de la FIFA.

Cette décision fait suite à la récente démission du président de la FEF et de l'ensemble du conseil d'administration de la FIFA, suivie de la visite d'une délégation de la FIFA au Caire.

Le président de la FEF, Hani Abou Rida et les autres membres de la FEF ont démissionné immédiatement après la sortie de l’Egypte de la Coupe d'Afrique des Nations de cette année, qu'elle accueillait.

La décision a été annoncée, mardi soir, et comble le vide laissé par le départ soudain du conseil d’administration précédent.

Les membres de la FEF ont démissionné en masse après la défaite face à l'Afrique du Sud lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.

Le mandat du comité de normalisation comprendra les éléments suivants à savoir diriger les affaires quotidiennes de la FEF; examiner les Statuts de la FEF (et les autres règlements, le cas échéant) pour s'assurer de leur conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA et pour assurer leur adoption par le Congrès de la FEF.

Il s'agira également de passer en revue les statuts des membres de la FEF et veiller à leur alignement sur les nouveaux Statuts de la FEF, ainsi que sur les Statuts et les exigences de la FIFA et veiller à ce que ces statuts soient adoptés par les membres concernés.

Enfin, il s'agira d'organiser des élections pour tous les membres de la FEF sur la base de leurs nouveaux statuts et constituer un comité électoral chargé d’organiser et de diriger les élections du nouveau conseil d’administration de la FEF basé sur les statuts nouvellement alignés.

Le comité de normalisation est composé des membres suivants : M. Amr Youssef Hassan El Ganainy (président), M. Gamal Mohamed Ali (vice-président), Mme Sahar Abdel Hak Ahmed (membre), M. Mohamed Fadl Zahran (membre), et M. Ahmed Abdallah Rady (membre).

Bien que les personnes susmentionnées assument leurs fonctions avec effet immédiat, tous les membres de la commission de normalisation doivent réussir un contrôle d’éligibilité qui sera effectué par la commission de révision de la FIFA conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Leur confirmation dépendra du résultat de la vérification d’éligibilité.

Etant donné que le comité de normalisation agira également en tant que comité électoral, aucun de ses membres ne peut être éligible pour aucune des positions ouvertes aux élections en toutes circonstances.

La période spécifiée pendant laquelle le comité de normalisation exercera ses fonctions expirera au plus tard le 31 juillet 2020 ou aussitôt après l'accomplissement de toutes ses tâches.

