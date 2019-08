Bénin : Les crimes de viol en tête des dossiers de la session du tribunal d’Aplahoué au sud-ouest du pays

21 Août 2019

Cotonou, Bénin, 21 août (Infosplusgabon) - Les crimes de viol sont en tête des dossiers inscrits à la première session criminelle au tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué, dans le sud-ouest du Bénin, a-t-on appris ce mercredi, de sources judiciaires à Cotonou.

Sept dossiers de viol figurent parmi les treize inscrits pour être examinés lors de la première session démarrée, lundi, dans ce tribunal du département du Mono, une localité où la coutume tolérait les enlèvements publics de jeunes filles à marier. Ces pratiques étaient parfois interprétées comme des faits romantiques ou d’héroïsme.

Outre les dossiers de viol, deux dossiers d’assassinat, deux dossiers de coups mortels, un dossier de parricide et un cas de meurtre, seront également examinés.

Le Bénin rappelle-t-on, dispose d’un arsenal juridique interdisant les différentes formes d’abus contre la femme dont une loi de janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Cette loi réprime les violences physiques ou morales, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille et de la collectivité, y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel.

