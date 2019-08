L'Afrique du Sud et la Tunisie s'engagent à renforcer leur coopération économiques

21 Août 2019

Pretoria, Afrique du Sud,21 août (Infosplusgabon) - Le vice-ministre sud-africain du Commerce et de l'Industrie, Nomalungelo Gina, et le secrétaire d'Etat tunisien aux Affaires étrangères, Sabri Bachtoji, se sont engagés à renforcer les relations économiques bilatérales afin d'accroître les échanges et les investissements entre leurs deux pays, a déclaré le gouvernement mercredi.

Lors d'une réunion à Pretoria, les deux responsables gouvernementaux ont souligné la nécessité de mettre sur pied un cadre et de créer un environnement propice à la collaboration entre les milieux d'affaires des deux pays.

«Nos pays ont noué des liens politiques historiquement forts, mais il nous incombe de renforcer nos liens économiques et d'accroître la coopération économique entre nos pays», a déclaré Bachtoji.

«En tant que gouvernement, nous devons travailler ensemble pour mettre en place un cadre et créer un environnement qui encouragera nos milieux d’affaires à explorer les opportunités économiques disponibles dans les deux pays".

Il a noté qu'un certain nombre de secteurs de l'économie tunisienne regorgeaient d'opportunités dont les entreprises sud-africaines pourraient tirer parti à travers le commerce, les partenariats, les investissements et les co-entreprises.

Bachtoji a identifié le tourisme, l'agriculture, les services et les technologies de l'information et de la communication parmi les secteurs qui offrent aux secteurs privés des deux pays des opportunités à explorer ensemble.

Gina a indiqué qu'il était important d'accroître les échanges et les investissements bilatéraux entre les deux pays afin de créer des emplois et de faire croître les économies.

"Il est important que nous tenions ces discussions et participions, en tant que gouvernement, à diverses initiatives susceptibles de nous permettre d'améliorer nos relations économiques et d'accroître les échanges commerciaux et les investissements dans les deux sens entre l'Afrique du Sud et la Tunisie", a-t-elle affirmé.

"L'Afrique du Sud offre également une myriade d'opportunités aux entreprises tunisiennes dans divers secteurs. L'un des domaines de coopération possibles est l'économie de la mer, qui offre des opportunités d'investissement illimitées".

