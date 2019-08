Initiative sociale pour apaiser les tensions meurtrières intertribales à Morzouk dans le Sud-ouest de la Libye

21 Août 2019

Tripoli, Libye, 21 août (Infosplusgabon) - Un comité pour la réconciliation des composantes sociales de la ville de Morzouk (Sud-ouest du pays), composé de dignitaires de différentes tribus libyennes a présenté mardi soir une initiative sociale nationale visant à combler le fossé et à jeter les bases de la paix sociale et de la coexistence pacifique dans la ville, où la violence s'est intensifiée depuis le début de ce mois, faisant des dizaines de morts et de blessés et provoquant le déplacement de centaines personnes.

La ville de Morzouk est toujours en proie à des affrontements armés inter-tribaux meurtriers ayant fait 90 morts 200 blessés et 1.285 familles déplacées soit 6.425 personnes déplacées, selon des organisations des Nations unies.

Le Comité de réconciliation entre les composantes sociales de Morzouk, qui est arrivé dimanche dans la ville, comprend des notables de tribus de différentes régions du pays ainsi que des Touaregs d'Oubari et Wadi Ataba et des notables de Wadi al-Hayat au sud-ouest de la Libye, a indiqué un communiqué publié mercredi.

Le comité a déclaré qu'il a entamé une procédure de médiation mercredi 14 août et rencontré "des cheikhs, des dignitaires et notables des Toubous de la ville de Morzouk", les lundi et mardi 19 et 20 août, afin de discuter du "conflit armé entre les habitants de la ville et les Toubous" ayant entraîné des morts et des blessés, suivi de l'incendie de maisons et de déplacements des personnes des deux camps.

Le communiqué a indiqué, dans une déclaration, que les représentants des Toubous ont présenté au comité de réconciliation leurs doléances portant sur toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au conflit, tandis que l'autre partie des notables et dignitaires de Mourzouk a refusé de se réunir et de siéger avec le comité de la paix, affirmant que "les choses sont entre les mains du commandement général de l'Armée nationale libyenne" dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Le comité de réconciliation a expliqué qu'il a convenu avec les cheikhs et les notables Toubous de la ville de Morzouk "après une discussion approfondie sur la nécessité d'affirmer le principe de la coexistence pacifique entre tous les éléments vivant dans la ville et de travailler pour assurer le retour des personnes déplacées dans leur ville et leurs foyers sans la moindre restriction et la préservation des propriétés publiques et privées de la ville".

Le comité a appelé "toutes les organisations et institutions humanitaires, locales et internationales, à fournir assistance et soutien aux personnes déplacées et touchées dans la ville de Morzouk", appelant les Libyens à la nécessité de "contribuer activement à l'établissement des fondements de la paix sociale et de la coexistence pacifique dans la ville de Morzouk et à rester à l'écart des tensions politiques qui ont porté atteinte au tissu social de la ville".

Le Comité a également appelé "tous les médias locaux et internationaux à arrêter la déformation la réalité et à visiter la ville pour transmettre de manière professionnelle et transparente ce qui se passe", notant que les membres du comité ont effectué "une visite de terrain dans les quartiers de la ville et constaté les dégâts causés par le conflit armé".

Le comité a souligné que "les informations rapportées par certains médias et les réseaux sociaux sur la démolition au bulldozer des maisons sont sans fondement, mais qu'il s'agit d'incendies mutuels des maisons".

Il a souligné qu'ils se sont également rendus dans des lieux "soumis à des bombardements aériens dans le voisinage des tribus Toubous dont 42 membres ont été tués, comme indiqué dans le communiqué du 7 août 2019 de l'hôpital général de Morzouk, dont le comité a reçu une copie".

Le comité de réconciliation entre les composantes sociales de Morzouk a annoncé la création d'une commission composée de tribus Toubous de la ville de Morzouk et de membres du comité de réconciliation chargée de faciliter et d'assurer le retour des familles déplacées de la ville, louant les efforts des partisans et les bons offices bénis pour la réconciliation et la paix sociale en Libye.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon