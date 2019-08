Bamako abrite du 21 au 30 août la 5ème édition du camp d'intégration des scouts africains

21 Août 2019

Bamako, Mali, 21 août (Infosplusgabon) - Au total, 500 jeunes africains dont 300 Maliens vont participer du 21 au 30 août, à Bamako, à la 5ème édition du camp d'intégration des scouts africains (CISA), un rendez-vous dédié à la jeunesse africaine, a-t-on appris auprès des organisateurs de l'événement.

Placé sous le parrainage du ministère malien de la jeunesse et des sports, le CISA va regrouper des jeunes de toutes les ethnies et de toutes les religions, autour de la paix, venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’ivoire, du Niger, de la Mauritanie, de la Tunisie, de la Guinée Conakry, du Maroc, de l’Algérie, du Nigeria, du Congo RDC, du Togo et du Mali.

Au cours de cette rencontre, les jeunes vont consacrer une journée au reboisement, à la citoyenneté, à la sensibilisation sur différents thèmes qui permettront de cultiver la cohésion sociale en bannissant la violence sous toutes ses formes.

Selon les organisateurs, le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposé sur l’apprentissage des valeurs, telles que la solidarité, l’entraide, le respect. Il est apolitique et apprend aux jeunes la cohabitation dans la différence.

La rencontre a été rendue possible grâce aux contributions financières de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), de l’UNICEF et du ministère malien de la jeunesse et des sports.

Le Mali compte trois principales entités scouts au Mali : l’association des guides et scouts catholiques du Mali (AGSCM), l’Association nationale des scouts laïcs du Mali (ANSLM) et l’Organisation nationale des scouts musulmans du Mali (ONASMMA).

On rappelle que le camp d'intégration des scouts africains a été organisé au Niger en 2013 et 2015, puis au Burkina Faso en 2014, 2018.

