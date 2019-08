Dr Matshidiso Moeti réélue directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique

21 Août 2019

Dakar, Sénégal, 21 août (Infosplusgabon) – La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti, a été réélue mardi à Brazzaville, la capitale du Congo, pour un mandat de cinq ans, annonce un communiqué de l’OMS transmis à Infosplusgabon.

L’élection s’est déroulée au cours de la deuxième journée de la 69ème session du comité régional de l’OMS pour l'Afrique, qui prendra fin vendredi, regroupant les représentants des 47 pays membres dont plusieurs ministres de la Santé.

Son second mandat débutera le 1er mars 2020 après la ratification de son élection par la 146ème session du Conseil exécutif de l’OMS.

«Ces cinq dernières années, j’ai travaillé à transformer le Secrétariat de l’OMS pour mieux répondre aux besoins sanitaires de millions d’Africains", a déclaré Dr Moeti, citée dans le communiqué.

"Cette élection est une reconnaissance des nombreuses réalisations que nous avons accomplies en collaboration avec les ministères de la Santé. Je souhaite qu’ensemble, nous relevions des défis encore plus grands au cours des cinq prochaines années», a-t-elle ajouté.

Dr Matshidiso Moeti s’est engagée à travailler avec les pays membres et les partenaires afin de relever les défis sanitaires dans le cadre de la transformation mondiale de l’OMS et du treizième programme général de travail 2019-2023.

«Ma vision est que chaque Africain, quels que soit son âge, son niveau de revenus, sa situation sociale et son lieu de résidence, puisse jouir d’un bon état de santé et d’un bien-être optimal grâce à l’impulsion donnée par les gouvernements en vue d’assurer la couverture sanitaire universelle, de lutter contre les épidémies et les situations d’urgence et de créer des environnements favorisant l’adoption des modes de vie sains», a-t-elle dit.

Originaire du Botswana, Dr Matshidiso Moeti a rejoint le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique en 1999 où elle a occupé différents postes de responsabilité avant d’être élue directrice générale en 2015.

Elle capitalise plus de 35 années d’expérience aux niveaux national et international, indique le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon